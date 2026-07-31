Efteling

80-jarige columnist noemt Efteling 'laf' en 'medeplichtig aan obesitas'

FOTO'S Een 80-jarige columnist van het Brabants Dagblad noemt de Efteling "laf". Ook vindt hij dat het attractiepark "medeplichtig" is aan obesitas bij kinderen. In een fel artikel haalt columnist en voormalig hoofdredacteur Tony van der Meulen hard uit naar de Efteling vanwege het frisdranksysteem D'n Dorstlesser, dat onlangs kritiek kreeg van voedselwaakhond Foodwatch.

Van der Meulen begint zijn betoog met een blik op kinderen met overgewicht én hun ouders. "In Nederland zijn maar liefst 400.000 kinderen te dik", schrijft hij. "Je komt ze dus regelmatig tegen. Vrijwel automatisch kijk ik dan even naar de begeleidende ouders: doorgaans ook nogal aan de maat."

Daarna verdeelt de columnist Nederland grofweg in twee kampen: mensen die overheidsingrijpen willen en tegenstanders die dergelijke maatregelen zien als betutteling. Een derde groep omschrijft hij als "de onnozele groep die het allemaal geen donder kan schelen".



Water

De discussie draait wat Van der Meulen betreft momenteel vooral om de Efteling. Daar kunnen bezoekers voor 17 euro een herbruikbare beker aanschaffen. Daarmee mag elke 45 minuten een halve liter drank worden getapt. Er zijn suikerhoudende frisdranken, suikervrije varianten en water verkrijgbaar.



In de column wordt die beperking niet genoemd. Van der Meulen schrijft dat bezoekers een grote beker kopen "die je steeds kunt volgieten met suikerrijke dranken". Hij vergelijkt het systeem met mandjes vol suiker. "Het is alsof er bij de ingang nostalgische rieten mandjes (Anton Pieck!) staan die je de hele Efteling-dag kunt volladen met suikerklonten."



Theoretisch

Foodwatch berekende eerder dat een halve liter cola ongeveer dertien suikerklontjes bevat. Een bezoeker die tijdens een reguliere openingsdag bij iedere mogelijke tapbeurt voor cola kiest, kan theoretisch uitkomen op tien bekers en 130 suikerklontjes. Niemand is echter verplicht om steeds cola te nemen, laat staan cola met suiker.



Dat verweer maakt weinig indruk op de 80-jarige oud-hoofdredacteur. "De Efteling is al net zo laf", schrijft hij onomwonden. "Terwijl kinderartsen te hoop lopen over die suikergrage beker, huichelt het pretpark dat die beker juist heel duurzaam is en dat je er ook water uit kunt drinken."







Vooral veel bier drinken

Ook de nadruk op hergebruik wordt weggehoond. "Het klinkt als: vooral veel bier drinken als er duurzaam statiegeld op het flesje zit." De Efteling liet eerder weten dat de bekers zijn gericht op "gemak, hergebruik en duurzaamheid". Voor veel bezoekers zou de beker bovendien een aandenken zijn.



Van der Meulen koppelt de kwestie aan een besluit van de gemeenteraad van Haarlem om fastfoodzaken te weren uit de nieuwe wijk Oostpoort. Tegenstanders die vragen welke ondernemingen precies onder fastfood vallen, proberen wat hem betreft slechts "verwarring te zaaien". Hij noemt dat "altijd het laffe van het anti-betuttelingkamp".



Vrije wil

De hardste beschuldiging bewaart de columnist voor het sprookjespark zelf. "Een kinderparadijs als de Efteling zou alles op alles moeten zetten om kinderen minder suikertroep te laten drinken en snoepen", schrijft hij. Vrije wil is voor Van der Meulen kennelijk ondergeschikt aan het opleggen van een gezondere leefstijl. "Is dat betutteling? Nee, het is verstandig."



De Efteling weigert D'n Dorstlesser aan te passen. "Het bieden van keuzes staat centraal in ons horeca-aanbod", liet een woordvoerster eerder weten. Alle media-aandacht voor het concept legt het attractiepark overigens geen windeieren: sinds de Foodwatch-rel worden de omstreden bekers steeds vaker in het park gespot.



