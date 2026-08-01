Spelen bij Beelen

Speelpark Spelen bij Beelen sluit aanmeldpagina voor gratis tickets

VIDEO Inwoners van Rotterdam-Zuid kunnen zich niet meer aanmelden voor gratis tickets voor het nieuwe speelpark Spelen bij Beelen. De afgelopen weken mochten buurtbewoners kosteloos kaarten bestellen voor het pretpark van ondernemer Wim Beelen. Daarvoor moesten ze in de online ticketshop hun postcode opgeven.

Er werd misbruik van gemaakt, vertelt Beelen aan Looopings. Hij zag naar eigen zeggen hoe gratis Spelen bij Beelen-tickets na verloop van tijd werden verhandeld op internet. Bovendien werden veel bestelde vrijkaarten niet verzilverd. Van de 6222 gratis toegangscodes bleven er 4805 ongebruikt.

"Op een gegeven moment waren zes mensen fulltime bezig om dit in goede banen te leiden", aldus Beelen. "Toen dacht ik: jongens, waar zijn we mee bezig?" Om die reden is de aanmeldpagina nu gesloten. "Iedereen die wilde, heeft de afgelopen weken de kans gehad." Reeds afgegeven codes blijven de rest van de zomer geldig.



Rotterdampas

Wel is Spelen bij Beelen een samenwerking aangegaan met de Rotterdampas. Houders van die pas kunnen nu entreebewijzen aanschaffen met 50 procent korting. Het kinderpark is tot en met zondag 30 augustus dagelijks geopend, inclusief het reuzenrad Beelen Eye.