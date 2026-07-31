Walibi Holland

Beveiligers Walibi hebben inbrekende youtubers in de smiezen, maar toch wandelen jochies ongemerkt het pretpark in

VIDEO Het is twee youtubers gelukt om gratis Walibi Holland binnen te komen, ondanks dat de beveiliging van het pretpark het duo al snel in de smiezen had. Op het kanaal Grensloos laten twee vrienden - Simon en Luuk - zien hoe ze een dagje naar Walibi gingen zonder te betalen.

Beveiligers spraken de videomakers direct aan toen ze vanaf de hoofdingang naar vakantiepark Walibi Village liepen. "Hebben jullie foto's gemaakt van hekken die kant op?", vraagt een bewaker. Zijn collega wil weten waarom de hekken in beeld gebracht werden. Het antwoord: "Omdat we het mooi vonden."

Nadat de medewerkers de gemaakte beelden hadden bekeken, mochten de jongens weer vertrekken. De youtubers voelden zich uiteraard betrapt, maar gaven niet op. Ze gingen voor plan B: helemaal omlopen via de Spijkweg. Via een landbouwweggetje bereikten ze uiteindelijk de achterzijde van het attractiepark.



Personeelskantine

In de video is te zien hoe ze in de buurt van rollercoaster Untamed enkele hekken passeren. Even later staan ze pal naast de 36,5 meter hoge achtbaan, op een steenworp afstand van de personeelskantine. Later maken de tieners een wandeling richting het gesloten Fright Nights-spookhuis Psychoshock.



Daar treffen ze nog één obstakel aan: agressieve zwanen die de weg richting themagebied Wilderness versperren. Uiteindelijk lukt het om ook deze hindernis te overwinnen, waarna de jochies Walibi probleemloos betreden. De video werd gisteren geüpload, maar de beelden verraden dat het illegale bezoek al een poos geleden plaatsvond: nog vóór de renovatie van restaurant Yummy Tummy in 2024.