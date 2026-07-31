Disneyland Paris

Elsa is ingestort: animatronic in Frozen-attractie van Disneyland Paris doet niks meer

VIDEO Elsa uit Frozen heeft haar lijfspreuk "laat het los, laat het gaan" wel erg letterlijk genomen. Bezoekers van Disneyland Paris troffen het geliefde personage deze week ogenschijnlijk volkomen uitgeput aan in de nieuwe attractie Frozen Ever After. Normaal gesproken verwelkomt Elsa bezoekers al zingend in haar ijspaleis.

Een TikTok-filmpje laat zien hoe de koningin van Arendelle roerloos voorovergebogen staat, met haar handen langs haar lijf. Dat levert een hoop komische commentaren op. "Ze is gewoon aan het mediteren, jongens", reageert iemand onder de beelden. "Ze is letterlijk bevroren", zegt een ander.

In de darkride Frozen Ever After wordt het verhaal van de eerste Frozen-film uitgebeeld aan de hand van verschillende muzikale scènes, met naast Elsa ook onder meer Anna, Kristoff, Sven, Olaf en trollen. Vergelijkbare versies van de overdekte vaartocht openden eerder in de Verenigde Staten en Hongkong.



41 motoren

Disneyland maakt er geen geheim van hoe de geavanceerde Elsa-animatronic werkt. Eerder dit jaar mocht een youtuber achter de schermen kijken bij de attractie, waarbij de rug van de soepele robot zonder blikken of blozen opengemaakt werd. De pop telt maar liefst 41 motoren, waarvan zes in het gezicht.