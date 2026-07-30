PortAventura World

Klimmen boven de jungle: PortAventura opent parcours met boomhutten en glijbanen

VIDEO PortAventura World in Salou heeft een nieuwe jungle-attractie geopend met touwtunnels, boomhutten, glijbanen en een klimparcours op hoogte. Makamanu Jungle: The Adventure Trek ligt in het Polynesische themagebied van het Spaanse attractiepark.

Bezoekers van PortAventura Park volgen een route van 135 meter door de bestaande tropische begroeiing. Het parcours bestaat uit verhoogde paden, bruggen, netten en verschillende hindernissen. Langs de route staan achttien boomhutten.

De grootste constructie telt vier verdiepingen. Daar zijn meerdere moeilijkheidsniveaus aangebracht, zodat zowel kinderen als volwassenen onderdelen kunnen uitproberen. Voor bezoekers die meer uitdaging zoeken, is er een apart touwenparcours met veiligheidsharnas.



Vulkanische steengroeve

In totaal omvat Makamanu Jungle twintig tunnels van touwen, drie netladders en vier glijbanen. Ze staan tussen palmbomen, rotsen en andere begroeiing. De aankleding stelt een oude vulkanische steengroeve voor die diep in de jungle is achtergelaten. Houten kisten, tonnen, werktuigen, beelden en een waterval moeten die verhaallijn ondersteunen.



De ingang is vormgegeven als een Polynesische hut met een plattegrond van het parcours. Bij de attractie is ook een Refresh Point aangelegd: een waterspeelplek waar bezoekers verkoeling kunnen zoeken. Eerder verschenen zulke punten al in de parkdelen Far West, China en México.