Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
PortAventura World

Klimmen boven de jungle: PortAventura opent parcours met boomhutten en glijbanen

Gisteren, 20.16 uur

VIDEO PortAventura World in Salou heeft een nieuwe jungle-attractie geopend met touwtunnels, boomhutten, glijbanen en een klimparcours op hoogte. Makamanu Jungle: The Adventure Trek ligt in het Polynesische themagebied van het Spaanse attractiepark.

Bezoekers van PortAventura Park volgen een route van 135 meter door de bestaande tropische begroeiing. Het parcours bestaat uit verhoogde paden, bruggen, netten en verschillende hindernissen. Langs de route staan achttien boomhutten.

De grootste constructie telt vier verdiepingen. Daar zijn meerdere moeilijkheidsniveaus aangebracht, zodat zowel kinderen als volwassenen onderdelen kunnen uitproberen. Voor bezoekers die meer uitdaging zoeken, is er een apart touwenparcours met veiligheidsharnas.

Vulkanische steengroeve
In totaal omvat Makamanu Jungle twintig tunnels van touwen, drie netladders en vier glijbanen. Ze staan tussen palmbomen, rotsen en andere begroeiing. De aankleding stelt een oude vulkanische steengroeve voor die diep in de jungle is achtergelaten. Houten kisten, tonnen, werktuigen, beelden en een waterval moeten die verhaallijn ondersteunen.

De ingang is vormgegeven als een Polynesische hut met een plattegrond van het parcours. Bij de attractie is ook een Refresh Point aangelegd: een waterspeelplek waar bezoekers verkoeling kunnen zoeken. Eerder verschenen zulke punten al in de parkdelen Far West, China en México.



Meer PortAventura World
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be