Speelstad Oranje

Unieke foto's: na ruim tien jaar weer binnenkijken bij verlaten pretpark Speelstad Oranje

FOTO'S Wat is er nog over van Speelstad Oranje in Drenthe? Dankzij nieuwe foto's krijgen we een uniek kijkje achter de schermen bij het gesloten attractiepark van de gevallen ondernemer Hennie van der Most. De voormalige trekpleister wordt binnenkort geveild. Hoewel een hoop attracties verdwenen zijn, bleven opvallend veel decors en speeltoestellen achter.

Het complex in het Drentse dorp Oranje staat sinds 2015 leeg. Voor de aankomende executieveiling is een fotoreportage gemaakt van de enorme attractiehal. Daardoor is nu goed te zien wat er na ruim tien jaar leegstand nog overeind staat: de foto's geven voor het eerst in lange tijd een uitgebreide blik achter de gesloten deuren.

De meeste grote mechanische attracties werden weggehaald. Op verschillende plekken resteren lege vloeren, rails en losse onderdelen. Toch is de hal allerminst kaal. Een vrijevaltoren staat er nog, net als botsauto's en een hangende monorail waarbij bezoekers zelf moesten trappen.



Mammoet

Ook glijbanen, trampolines en verschillende klim- en speeltoestellen bleven staan. Veel decors lijken vrijwel onaangeroerd. Een bowlingbaan, ingericht als een donkere mijn, is ook nog grotendeels intact. Even verderop bevindt zich een kunstmatige ijsgrot. Op een muur prijkt nog altijd een metershoge mammoet.



Een oude stoommachine uit de voormalige aardappelzetmeelfabriek vormt het middelpunt van een andere ruimte. Ook de felgekleurde muurschilderingen, oud-Hollandse gevelrijen, rood-wit gestreepte pilaren en rotspartijen staan er nog. Verder tonen de foto's onder meer een onderwaterdecor en een ruimteschip. De tijd heeft ondertussen zichtbaar zijn werk gedaan.



Pipodorp

Speelstad Oranje wordt in september geveild. Het terrein omvat ruim 30.000 vierkante meter grond en bijna 13.000 vierkante meter aan gebouwen. Eigenaar Hennie van der Most is zowel zakelijk als persoonlijk failliet verklaard. De losse bedrijfsinventaris maakt geen deel uit van de verkoop. Ook het naastgelegen vakantiepark, bekend als Pipodorp, hoort niet bij de veiling: dat onderdeel heeft Van der Most eerder al verkocht.















































































































