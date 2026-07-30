Speelstad Oranje

Hennie van der Most failliet: na Rotterdams pretpark nu ook Speelstad Oranje onder de hamer

FOTO'S Het voormalige attractiepark Speelstad Oranje van Hennie van der Most wordt geveild. Ook een groot bedrijventerrein van de ondernemer gaat gedwongen onder de hamer. Van der Most werd onlangs zowel zakelijk als persoonlijk failliet verklaard. De executieverkopen vinden plaats op verzoek van schuldeisers.

Ze vormen een nieuw hoofdstuk in de financiële problemen rond Van der Most. Zijn nooit geopende attractiepark Rivoli in Rotterdam werd eerder voor 6,5 miljoen euro verkocht aan ondernemer Wim Beelen, die het omdoopte tot Spelen bij Beelen. De opbrengst was echter niet genoeg om alle openstaande schulden af te lossen.

Meerdere bedrijven van de 76-jarige ondernemer gingen vervolgens failliet. Schuldeisers van Speelstad Rotterdam, de bv achter Rivoli, hebben samen bijna 50 miljoen euro ingediend bij de curator. Ook op Speelstad Oranje was beslag gelegd.



Onderhands bod

Nu is bekend dat het gesloten Drentse pretpark op dinsdag 22 september om 11.30 uur geveild zal worden. Geïnteresseerden kunnen tot en met maandag 7 september een onderhands bod indienen. Als zo'n bod wordt geaccepteerd, vervalt de geplande internetveiling.



Speelstad Oranje staat sinds 2015 leeg. Van der Most bouwde een voormalige aardappelzetmeelfabriek begin jaren negentig om tot een overdekt attractiepark, waar jarenlang schoolreisjes, kinderfeestjes en gezinsuitjes werden gehouden. Toen de bezoekersaantallen terugliepen, trok de eigenaar de stekker eruit. Plannen voor een heropening liepen uiteindelijk op niets uit.



Hotelgedeelte

Het terrein beslaat 30.582 vierkante meter. De gebouwen hebben samen een gebruiksoppervlakte van ongeveer 12.988 vierkante meter. Naast de oude attractiehallen zijn er horecaruimtes, technische ruimtes, parkeerterreinen, een beheerdersbungalow en een onafgebouwd hotelgedeelte met ongeveer 21 kamers.



Wie hoopt bij de koop automatisch alle achtergebleven pretparkspullen in handen te krijgen, moet oppassen. De bedrijfsinventaris hoort niet bij de verkoop en een inventarislijst ontbreekt. Alleen bepaalde gebouwgebonden voorzieningen, zoals vaste installaties en keukenonderdelen, kunnen worden meegeveild.







Renovatie

De verkoopbrochure omschrijft het complex als gedeeltelijk verouderd. Voor een nieuwe bestemming zijn renovatie, verbouwing of gedeeltelijke sloop mogelijk noodzakelijk. Het perceel heeft momenteel een recreatieve bestemming. Andere functies vereisen planologische medewerking van de gemeente Midden-Drenthe.



Zes dagen na de veiling van Speelstad Oranje volgt de executieveiling van Bedrijventerrein Schuinesloot-Most. Dat complex aan de Hoogeveenseweg bestaat uit bedrijfs- en productiehallen, opslagruimtes, kantoren, een winkel, twee bedrijfswoningen en buitenterreinen. De totale grondoppervlakte bedraagt 143.110 vierkante meter.



Huuropbrengst

Van de bijna 50.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte is ruim 30.000 vierkante meter verhuurd. De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt ongeveer 697.609 euro. Het resterende deel zou nog in gebruik zijn bij de eigenaar.



De veiling van Schuinesloot begint op maandag 28 september om 14.00 uur. Onderhands bieden kan tot en met zondag 13 september. Beide locaties zijn op maandag 24 augustus te bezichtigen na aanmelding. Voor Speelstad Oranje staat daarnaast een tweede kijkmoment gepland op vrijdag 18 september.



