Europa-Park Resort

Europa-Park verkoopt afscheidsshirt voor iconische achtbaan Euro-Mir: direct uitverkocht

FOTO'S Europa-Park laat het einde van de achtbaan Euro-Mir niet ongemerkt voorbijgaan. Naast een speciaal afscheidsevenement in januari volgend jaar wordt nu alvast gezorgd voor speciale merchandise. Fans kunnen afscheidsshirts bestellen ter gelegenheid van de aangekondigde sluiting van de klassieke rollercoaster uit 1997.

Op de voorzijde prijkt het logo van de attractie, met daarbij "Goodbye" en "The Last Spin". De achterkant is voorzien van een grotere variant van dat logo, met een afbeelding van de herkenbare spiegeltorens en achtbaantrein erbij. Ook het openings- en sluitingsjaar wordt vermeld.

Spinning coaster Euro-Mir, gelegen in het Russische themagebied van het Zuid-Duitse pretpark, is al een tijdje aan vervanging toe. "Tijd om afscheid te nemen... en dat doen we in stijl", laat Europa-Park weten op social media. "We zijn verheugd om deze nieuwe shirtcollectie aan jullie te introduceren."



Soundtrack

Het park spreekt over een "cultklassieker": het nieuwe item "herinnert ons aan de onvergetelijke ritjes in de huidige Euro-Mir". Met name de soundtrack kreeg de afgelopen decennia een cultstatus. Naar verwachting keert de iconische muziek op één of andere manier terug bij de vervanger, die in 2028 moet openen.



Het nieuwe shirt kost 30 euro. Er bleek veel animo voor te zijn. In de webwinkel van Europa-Park was het item gisteren binnen een kwartier uitverkocht. Op dit moment is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor een nieuwe batch. Die zal na 24 augustus geleverd worden.











