Disneyland Paris

Disneyland Paris verplaatst buitenshow naar binnen vanwege hoge temperaturen

FOTO'S Disneyland Paris heeft deze week een bijzondere maatregel genomen vanwege de hitte. Normaal gesproken wordt de dansshow A Million Splashes of Colour geschrapt bij extreem hoge temperaturen. Gisteren ging de voorstelling wel door, maar op een alternatieve locatie.

A Million Splashes of Colour bestaat doorgaans uit een parade van Main Street richting Central Plaza, het plein voor het kasteel van Doornroosje, gevolgd door een uitgebreid dansgedeelte op een compilatie van Disney-hits én het themalied The Future's Starting Right Now.

Woensdag, toen het 37 graden werd in Marne-la-Vallée, kreeg het publiek een andere versie voorgeschoteld. Men week uit naar Videopolis, de grote theaterzaal bij restaurant Café Hyperion in parkdeel Discoveryland. Zo werd de productie plotseling een binnenshow in plaats van een buitenshow.



Risico

Op die manier kon het publiek de voorstelling tóch bekijken, zonder dat er een risico was op dansende Disney-figuren die knock-out zouden gaan door de warmte. Vandaag zakte het kwik weer onder de 30 graden, waardoor het alternatief niet meer nodig was. A Million Splashes of Colour is nog te zien tot en met de eerste week van september.















