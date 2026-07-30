Efteling

Efteling brengt na 42 jaar een muziekalbum uit met iconische soundtrack van Carnaval Festival

De Efteling presenteert vandaag een digitaal muziekalbum met daarop de iconische soundtrack van Carnaval Festival. Het is voor het eerst sinds de opening in 1984 - 42 jaar geleden - dat er een speciaal album wordt uitgebracht met de attractiemuziek. Voor de gelegenheid kregen de verschillende nummers andere namen.

Het Carnaval Festival-album, dat tien verschillende nummers telt, is nu te beluisteren via Spotify, Apple Music en andere streamingdiensten. In totaal is de uitgave goed voor bijna 24 minuten aan muziek. De eerste track, vernoemd naar de darkride zelf, bevat de algemene melodie. Nummer twee - Reis Rond De Wereld - bevat een compilatie van de ritmuziek.

Tracks drie tot en met negen staan in het teken van de diverse landen en continenten: Bonjour Frankrijk, Oktoberfest (Duitsland), Ciao Italië, Avontuur in Azië (Japan en China), Op Safari (Afrika), Fiesta Mexico en Aloha Hawaï. Het tiende en laatste nummer is de Carnaval Festival Fanfare, die sinds 2019 gebruikt wordt als de karretjes even stilstaan.



Eerste darkride

Carnaval Festival was in 1984 de eerste echte darkride van de Efteling. Bezoekers maken in ongeveer acht minuten een reis langs vijftien landen en werelddelen, terwijl ruim 280 bewegende poppen meebewegen op verschillende variaties van hetzelfde muziekstuk. De bekende melodie werd bedacht door cabaretier Toon Hermans.



Componist Ruud Bos werkte het thema vervolgens uit tot verschillende arrangementen, afgestemd op de landen die tijdens de rit voorbijkomen. Zo klinken in Italië onder meer mandolines, terwijl in Schotland een doedelzak te horen is. Het was de eerste keer dat de Efteling speciaal voor een attractie nieuwe muziek liet componeren. Ruud Bos werd daarna de huiscomponist van het attractiepark.



René Merkelbach

Sinds de opening is de muziek uitgegroeid tot één van de bekendste Efteling-melodieën. De attractie zelf werd in de loop der jaren meermaals aangepast, onder meer in 2019, maar de herkenbare hoofdmelodie bleef altijd behouden. Alleen voor de vernieuwde Afrika-scène componeerde de huidige huiscomponist René Merkelbach een nieuw arrangement, aansluitend op het oorspronkelijke werk van Bos.



