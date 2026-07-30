Attractiepark Toverland

Duikshow Toverland tijdelijk niet te zien: wespennest in de mast

De duikshow van Toverland wordt tijdelijk niet opgevoerd om een bijzondere reden. Er blijkt een wespennest te zitten in de 25 meter hoge mast waar de duikers normaal gesproken op klimmen. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om de productie - The Battle of Port Laguna - tot nader order te schrappen.

Bezoekers kregen gisteren te horen dat de voorstelling in entreegebied Port Laguna niet doorging "wegens onvoorziene omstandigheden". Wespen blijken dus de boosdoener te zijn. "Op dit moment ervaren we wespenoverlast in de mast van onze duikshow", bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

Ze geeft aan dat de veiligheid van de duikers "altijd voorop gaat". "Daarom hebben we gisteren en vandaag een aantal shows geannuleerd." Voor de bestrijding van de wespen is een professioneel bedrijf ingeschakeld. "We hopen het probleem zo snel mogelijk verholpen te hebben."



Showtijden

Als alles goed verloopt, zou de show later vandaag weer vertoond kunnen worden. Op dit moment staat The Battle of Port Laguna alleen gepland voor 17.00 en 19.45 uur, een stuk later dan gewoonlijk. Actuele showtijden zijn te vinden in de officiële Toverland-app.