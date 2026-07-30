Efteling

Video: dit is de nieuwe ochtendversie van watershow Aquanura in de Efteling

VIDEO De Efteling presenteert een nieuwe versie van watershow Aquanura. Bezoekers kunnen de komende weken bij binnenkomst kijken naar een speciale ochtendvoorstelling van het fonteinenspektakel, op de muziek uit het entreegebied Eiland van de Vijf Zintuigen. Een video brengt de productie van meerdere hoeken in beeld.

Op de achtergrond zijn kikker- en twinkelgeluiden te horen. Niet alle fonteinen doen mee: men maakt alleen gebruik van de waterspuitende kikkers en de twaalf omhoogspuitende fonteinen in het hart van de vijver, het zogeheten Meer van Fantasie. De ochtendshow duurt ongeveer drie minuten.

Hoewel de toevoeging eigenlijk pas morgen in première zou gaan, wordt de voorstelling vandaag al uitgebreid getest. Efteling-directeur Fons Jurgens is er blij mee, laat hij op Instagram weten bij een foto van de fonteinen. "Welkom in natuurpark de Efteling", schrijft hij. "Team Efteling, bedankt. Dit is lekker binnenkomen."