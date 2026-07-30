Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn heeft twee attracties gesloten vanwege technische problemen

FOTO'S Twee attracties in Avonturenpark Hellendoorn zijn tot nader order dicht in verband met technische problemen. Bezoekers moeten de zweefmolen Piraat Enterhaak en de enterprise Tarantula Magica voorlopig missen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings.

Bij de zweefmolen is sprake van een defecte draaikrans. Men heeft de Duitse fabrikant Zierer ingeschakeld om het euvel te verhelpen. Op dit moment weet Hellendoorn nog niet wanneer de attractie weer open kan. De kap van de molen zal in ieder geval verwijderd moeten worden.

Dat is lastig in de zomervakantie, als het park dagelijks geopend is. Tarantula Magica kampt met een drukprobleem. Experts zijn momenteel aan het onderzoeken wat er moet gebeuren om de attractie weer aan de praat te krijgen. Dat is een uitdaging, geeft de voorlichter toe.



Vervanger

Eerder gaf het management al aan dat de oude enterprise op de nominatielijst staat om verwijderd te worden. Het park maakt plannen voor een vervanger. In Walibi Holland is een vergelijkbare attractie momenteel ook langdurig buiten gebruik. Beide apparaten werden gefabriceerd door het Duitse bedrijf Huss.







