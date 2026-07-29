Spelen bij Beelen

Spelen bij Beelen past openingstijden aan: geen drie, maar twee tijdvakken per dag

De openingstijden van het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen zijn aangepast. Waar eerder gewerkt werd met drie verschillende tijdvakken, hanteert men er nu twee. Bij het bestellen van tickets kunnen bezoekers momenteel kiezen voor 10.00 tot 15.00 uur en 15.00 tot 20.00 uur.

Zondagen vormen een uitzondering. Dan is er één tijdslot, van 13.00 tot 20.00 uur, zodat bezoekers 's ochtends naar de kerk kunnen gaan. Op dit moment zijn kaarten verkrijgbaar tot en met zondag 30 augustus. Aanvankelijk moesten bezoekers kiezen tussen 10.00 tot 13.00 uur, 13.30 tot 16.30 uur en 17.00 tot 20.00 uur.

Het doel is om de tijdvakken uiteindelijk helemaal overboord te gooien, vertelt eigenaar Wim Beelen aan Looopings. "Dat zouden we het liefst nu al willen, maar we zijn nog bezig om te bekijken: hoe gaat het, hoeveel mensen willen er komen? Dat moeten we ook gewoon leren, er moet structuur in komen. Je wil niemand teleurstellen en je wil geen ophopingen."



Avondspits

De huidige tijdstippen zijn bewust gekozen, zodat de eerste bezoekers geen last hebben van de avondspits en de tweede groep ook vóór de files arriveert. Waarschijnlijk werkt het park volgend jaar wel met één openingstijd en één sluitingstijd. Eten en drinken van thuis meenemen is niet toegestaan: Beelen wil dat iedereen gelijk is. Horecaprijzen zijn bewust zeer laag.



De komende maanden moeten verschillende nieuwe onderdelen toegevoegd worden. Zo is het de bedoeling om in augustus Gigi's Klim World te openen, het voormalige Spider City. In september moet Beelens Ark van Noach aanmeren, gevolgd door de opening van het eerste binnengedeelte in oktober of november.



Miniworld Rotterdam

Verder hoopt de eigenaar eind dit jaar grote schommels op het dak in gebruik te nemen. In januari volgend jaar kan Miniworld Rotterdam verplaatst worden richting het nieuwe speelpark. Op dit moment bedraagt de entreeprijs 10 euro voor kinderen en 15 euro voor volwassenen, inclusief een ritje in reuzenrad Beelen Eye. Na de zomer is voor die attractie een apart ticket nodig.



Beelen erkent dat hij "gewaagde stappen" zet en dingen bewust anders doet dan andere pretparken. "Ik wil gewoon geen eigenaar zijn van iets waar ik zelf niet achter kan staan. Ik realiseer me dat veel mensen dat niet leuk vinden. Dat mag ook. We hebben zestien miljoen Nederlanders en die kunnen hier toch niet allemaal langskomen."



Euforisch

Tot nu toe is de kersverse pretparkbaas tevreden: er kwamen al meer dan tienduizend reserveringen binnen. Online klinkt ook kritiek, met name op de entreeprijs. "Maar ik zie alleen maar lachende kindjes. 99 procent van de kinderen is euforisch." Daarmee bereikt Beelen zijn doel. "Ik hoef er niet rijk van te worden, ik wil dat er een plek is waar een kind gewoon kind mag zijn en plezier kan hebben."



