Efteling

Tiktokkende influencer biedt excuses aan na uitschelden Efteling-personeel: 'Ik ben gewoon fout geweest'

De bekende tiktokker die het afgelopen week aan de stok kreeg met een Efteling-medewerkster heeft zijn excuses aangeboden. Influencer Fawaka Aziez, in het echte leven Aziez Sahebdin, kreeg zondag ruzie in de Efteling toen hij niet mocht blijven zitten in Fata Morgana. Wat volgde was een bizarre discussie, waar zijn volgers live van konden meegenieten.

Daarbij schold Sahebdin de werkneemster uit voor "teringwijf". Ook beweerde de woeste man dat hij de reden was dat Fata Morgana populair was. Dat zou hem kennelijk het recht geven om te blijven zitten in een bootje, ook al stonden er andere mensen te wachten. De situatie escaleerde, waarna de beveiliging erbij werd gehaald.

Sahebdin hoefde het park uiteindelijk niet te verlaten. Na afloop nam hij nog meerdere filmpjes op waarin hij zijn punt herhaalde, het Efteling-personeel wegzette als jaloerse haters en kritische reacties belachelijk maakte. In een nieuwe video slaat hij plots een andere toon aan. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de Efteling-medewerker", klinkt het nu.



Fouten maken

"Natuurlijk ben ik daar even niet mezelf geweest. En natuurlijk had ik niet moeten schelden. En natuurlijk hebben heel veel mensen ook gelijk, dat had je niet moeten doen." De tiktokker geeft aan dat alle mensen fouten maken, dus ook hijzelf. "Mevrouw bedoelde het goed, ik had daar beter op moeten reageren."



Hoewel Sahebdin mensen met kritische commentaren eerder zelf persoonlijk aanviel, zegt hij nu niet blij te zijn met alle negativiteit rond zijn persoon. Hij noemt alle commentaren "gewoon niet oké". "Vind ik niet zo leuk." De influencer handelde "uit boosheid", geeft hij toe. "Ik weet van mezelf, ik ben gewoon fout geweest."



Livestream

Sahebdin vindt dat het incident online wordt opgeblazen. "We moeten niet van iets kleins iets heel groots maken. Dit was een situatie tussen mij en die dame." Overigens kregen zijn ruim 105.000 volgers dankzij de livestream daarbij wel de kans om mee te kijken. "Dat mensen dat zo groot in het nieuws brengen, dat hoeft niet."



Naast het mea culpa voor de werkneemster kwam er nog een tweede video waarin de man ingaat op zijn eerdere claim, namelijk dat hij ervoor zorgt dat de attractie draait. "Natuurlijk maak ik Fata Morgana niet populair. Het was natuurlijk daarvoor al populair." De attractie stamt uit 1986. Het eerste Fata Morgana-filmpje van Sahebdin verscheen in de zomer van 2025.



Korreltje zout

Eerdere opmerkingen, dat er alleen een wachtrij staat door het succes van zijn filmpjes, moeten zijn kijkers "met een korreltje zout nemen". "Ja, misschien voelt het af en toe weleens zo, maar natuurlijk niet mensen."