Movie Park Germany

Bobbejaanland sluit spookhuis, Movie Park gooit spookhuis juist open

Movie Park komt met een opvallend extraatje. Het Duitse pretpark opent deze zomer een spookhuis, als een voorproefje op Halloween. Onder de noemer Summerween kunnen bezoekers de komende weekenden een kijkje nemen in het haunted house Slaughterhouse, dat normaal gesproken alleen toegankelijk is tijdens het Halloween Horror Festival in het najaar.

Eigenlijk was Bobbejaanland, dat net als Movie Park eigendom is van parkengroep Parques Reunidos, hetzelfde van plan. Daar zou spookhuis Bazaar Bizarre bij hoge uitzondering opengaan in de zomermaanden. De kaartverkoop viel echter zo tegen dat vorige week besloten is om er weer mee te stoppen.

Mogelijk heeft het concept in Movie Park meer succes. Tickets voor Slaughterhouse kosten in de zomerperiode 5 euro per persoon. Ze zijn online verkrijgbaar, voor alle zaterdagen en zondagen tot en met 30 augustus. Het Halloween Horror Festival start traditiegetrouw eind september.



Rodeostier

De komende drie zaterdagen - 1, 8 en 15 augustus - staat het park in het teken van Movie Park's Summer Nights, met extra entertainment. De poorten sluiten dan om 21.00 uur. Men zorgt onder meer voor een rodeostier, een springkussen, dansshows en muzikale optredens.



Het spookhuis vormt een "duistere uitbreiding" op het aanbod. "Vanaf aanstaande zaterdag niet alleen een ontspannen strandsfeertje op de filmset, maar ook een flinke dosis kippenvel", laat Movie Park weten. In Slaughterhouse worden mensen door een gewetenloos bedrijf verwerkt tot vleesproducten, nadat een virus dieren ongeschikt heeft gemaakt voor consumptie.