Attractiepark Toverland

Toverland brengt zes nieuwe achtbaanpins uit: één daarvan is alleen op een speciale manier te verkrijgen

FOTO'S Toverland introduceert zes nieuwe pins ter gelegenheid van International Rollercoaster Day op zondag 16 augustus. Vijf daarvan staan er in het teken van de achtbanen in het Limburgse attractiepark: Dwervelwind, Toos-Express, Fenix, Booster Bike en Troy. Een zesde exemplaar is alleen op een speciale manier te bemachtigen.

De opvallende grote pins zijn uitgevoerd in zilver, brons en goud. Bovendien werden in de designs delen van de banen verwerkt. "De uitvoering met reliëf zorgt voor een subtiele dieptewerking", vult Toverland aan. Het gaat om een gelimiteerde reeks, in een beperkte oplage. De eerste vijf pins kosten 7,95 euro per stuk.

Geïnteresseerden kunnen vanaf 16 augustus terecht in de winkel Merlin's Magical Treasures in themagebied Avalon, bij de uitgang van Fenix. Wie op die dag naar Toverland gaat en een ritje maakt in alle vijf de achtbanen, wordt beloond met pin nummer zes: een exclusieve variant met de term "Coaster Fanatic".



Stickerkaart

Dat souvenirtje komt dus niet in de losse verkoop. Er is een aparte stickerkaart voor nodig, die wordt uitgedeeld in de shop Mundo Magica in entreegebied Port Laguna. Rollercoaster Day valt op 16 augustus omdat de Amerikaan Edwin Prescott op die dag in 1898 een patent verkreeg voor een achtbaan met een verticale looping. ■























