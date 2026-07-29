Gardaland Resort

Bizar beeld: brand uitgebroken in pretpark, maar achtbaantrein rijdt gewoon voorbij

VIDEO Tijdens de brand in het Italiaanse pretpark Gardaland bleef de achtbaan Raptor aanvankelijk gewoon operationeel. Dat is te zien in een bizarre TikTok-video. Het opvallende filmpje toont hoe een houten constructie in lichterlaaie staat, terwijl op de achtergrond een trein van de wing coaster voorbij raast.

Even later ging de attractie alsnog dicht. Niemand raakte gewond. Het vuur ontstond gistermiddag, iets voor 14.00 uur. Gardaland sloot de omgeving af, maar de rest van het park kon geopend blijven. Over eventuele schade is nog niets bekend.

Bijna 24 uur later heeft Gardaland publiekelijk nog niets gecommuniceerd over het incident. Op de socialmedia-kanalen van het attractiepark aan het Gardameer bleef het stil. Ook op de officiële website valt er niets over te lezen.



Veiligheid

Wel werd een verklaring verspreid aan de media. Daarin schrijft het management dat medewerkers en brandweerlieden snel hebben gehandeld om de situatie onder controle te krijgen. "De veiligheid van personeel en bezoekers heeft de hoogste prioriteit", benadrukt men.



Raptor is vandaag nog niet in gebruik genomen: de rollercoaster is tot nader order dicht voor onderzoek. Verder werd ook de treinrit Transgardaland Express buiten bedrijf gesteld. "Het getroffen gebied blijft tijdelijk gesloten totdat de vereiste controles en technische beoordelingen zijn afgerond."