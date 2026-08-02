Madurodam

Madurodam zet AI-gids in tussen de miniaturen: chatbot weet zelfs waar het toilet is

FOTO'S Madurodam test een AI-tourgids die bezoekers informatie geeft over miniaturen, vervolgvragen beantwoordt en de weg wijst in het Haagse attractiepark. Bij 49 objecten in de historische miniatuurstad en het Rotterdamse gedeelte zijn QR-codes geplaatst.

Na het scannen verschijnen op de telefoon vijf feiten over het bouwwerk, in de taal van de bezoeker. De toepassing legt ook uit wat het object bijzonder maakt voor Nederland. Via een chatfunctie kunnen gebruikers vervolgens eigen vragen stellen. De chatbot beperkt zich niet tot de miniaturen.

Bezoekers kunnen ook vragen wanneer het park sluit of waar een toilet of andere voorziening te vinden is. De antwoorden zijn gebaseerd op informatie van de website van Madurodam, Wikipedia en Rijksmonumenten.nl. Verder bevat de digitale gids een plattegrond. Daarop kunnen bezoekers hun positie bekijken en een route laten uitstippelen naar een object of voorziening.



Laagdrempelige manier

"Met deze AI-tourguide willen we bezoekers op een laagdrempelige manier meer laten ontdekken over de verhalen achter onze iconische miniaturen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Tegelijkertijd krijgen zij een persoonlijke assistent die hen tijdens hun bezoek kan helpen met praktische vragen en de weg kan wijzen. "



Omdat het om een bètaversie gaat, spreekt Madurodam bewust over een testfase. Feedback van het publiek wordt gebruikt om de toepassing verder te verbeteren. De AI-gids, te vinden op madurodam.ai, werkt alleen op het terrein van Madurodam: buiten het park leveren de QR-codes geen toegang op.



Mogelijk onjuistheden

Madurodam waarschuwt dat de automatisch gegenereerde antwoorden fouten kunnen bevatten. Onder ieder antwoord staat daarom dat de informatie met AI is gemaakt en mogelijk onjuistheden bevat. Vragen worden doorgestuurd naar Google Gemini. Het park slaat geen persoonsgegevens op die te herleiden zijn naar individueel bezoekers.



Opvallend genoeg probeert Madurodam gezinnen deze zomer tegelijkertijd van hun telefoon weg te lokken. Voor een nieuw evenement zet het park ouderwetse activiteiten als ringwerpen en stokvangen in. Die moeten zorgen voor "qualitytime zonder dat er een scherm bij komt kijken". Wie tussendoor meer wil weten over de miniaturen, moet dat scherm er nu toch weer bij pakken.















