Efteling

Efteling-watershow Aquanura binnenkort ook overdag te zien

De watershow van de Efteling wordt binnenkort ook overdag vertoond. Normaal gesproken is Aquanura alleen te zien rond sluitingstijd. Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 30 augustus krijgen bezoekers ook 's ochtends, tussen 09.30 en 12.00 uur, een fonteinenspektakel voorgeschoteld.

Het gaat om een speciale ochtendshow, die meermaals per uur voorbij zal komen op het Meer van Fantasie. Op die manier krijgen passanten bij binnenkomst al een voorproefje op het muzikale waterballet. Dat concept is niet nieuw: van juli 2014 tot begin 2017 had de Efteling al een zogeheten Aquanura-teasershow.

Het doel was destijds om het publiek 's ochtends al enthousiast te krijgen voor de grote avondshows. Bijna tien jaar geleden stopte de Efteling ermee. Deze maand keert de ochtenduitvoering op veler verzoek terug, vooralsnog als een tijdelijk extraatje. Vandaag werd het showtje al even getest.



Jukebox

Aquanura werkt als een soort jukebox met verschillende voorgeprogrammeerde voorstellingen. In principe wordt sinds eind 2024 dagelijks Efteling Symphonica opgevoerd. Voor speciale gelegenheden zijn er ook aangepaste shows.



Zo bestaat er een variant met liedjes van Guus Meeuwis. Deze zomervakantie is naast Efteling Symphonica ook een versie met muziek van dj Tiësto te zien, één keer per avond.