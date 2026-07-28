Efteling

Efteling belooft beterschap voor verzamelaars zomerpins: ruimere oplage

De Efteling neemt maatregelen nadat de verkoop van nieuwe zomerpins eerder deze maand in de soep liep. Verspreid over het zomerseizoen worden vijf verschillende pins uitgebracht in de stijl van de zomervaandels in het park. Vanwege de populariteit van de souvenirs visten veel fans tot nu toe achter het net.

De eerste pin was binnen een paar dagen uitverkocht, de tweede pin was nog sneller op. Dat leidde tot massale onvrede onder verstokte pinverzamelaars. Om nog meer drama in de Efteling-community te voorkomen, wordt de oplage voor de resterende drie vaandelpins vergroot.

De Efteling vliegt de situatie positief aan. "Wat is het mooi om te zien hoeveel liefhebbers de zomerpins verzamelen!", meldt het park in een bericht op social media. "Jullie enthousiasme en alle reacties die we hebben ontvangen, hebben ons aan het denken gezet."



Een week later

Voor de derde zomerpin, die deze week verschijnt, voert men een aantal wijzigingen door. "Er komt een ruimere oplage", belooft de Efteling. "Een deel hiervan zal een week later opnieuw verkrijgbaar zijn, zodat meer verzamelaars de kans krijgen om de pin te bemachtigen."



Daarnaast worden de regels aangescherpt. "Er geldt een maximum van twee zomerpins per persoon in plaats van drie." De verkoopdata van de vierde en vijfde zomerpin worden later bekendgemaakt. "Houd hiervoor onze kanalen goed in de gaten."



Marktplaats

Toch is er ook slecht nieuws voor wie eerder misgreep. "Voor de eerste twee zomerpins staan op dit moment geen extra oplages gepland." Het gaat om een vaandel van Fata Morgana en een vaandel van Ruigrijk. Liefhebbers die deze items nog in handen willen krijgen, zijn aangewezen op platforms als Marktplaats en Vinted.