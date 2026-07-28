Gardaland Resort

Metershoge vlammen in Italiaans pretpark Gardaland: achtbaan dicht na brand

VIDEO In het Italiaanse pretpark Gardaland is dinsdagmiddag brand uitgebroken onder een achtbaan. Een houten bouwwerk in het Far West-themagebied vatte kort voor 14.00 uur vlam. Daarbij ontstond een grote zwarte rookpluim.

De brand woedde onder de baan van wing coaster Raptor. De vlammen bereikten de rails, maar de attractie zelf werd niet rechtstreeks door het vuur getroffen. Het is nog niet duidelijk of de constructie schade heeft opgelopen.

Het getroffen deel van het park was al afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Mensen in de omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Er vielen geen gewonden onder bezoekers en medewerkers. Na een eerste bluspoging door het noodteam van Gardaland nam de brandweer het werk over.



Oplaaien

Twee brandweerwagens kwamen ter plaatse. Het vuur was binnen enkele minuten onder controle. Daarna werd het terrein nagekeken om te voorkomen dat de brand opnieuw zou oplaaien. Gardaland bleef tijdens het incident geopend. Alleen Raptor en de directe omgeving gingen dicht.