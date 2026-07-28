Disney Experiences

Reusachtig Disney-cruiseschip trekt bekijks in Rotterdam

VIDEO Een 339 meter lang Disney-cruiseschip heeft dinsdag veel bekijks getrokken in Rotterdam. De Disney Dream arriveerde rond 10.45 uur bij de cruiseterminal aan de Wilhelminakade. Daar stonden gigantisch veel toeschouwers. Ook op de Erasmusbrug bleven mensen stilstaan om foto's en video’s te maken.

Het is de tweede keer dat het schip Rotterdam aandoet. Het vorige bezoek was in augustus 2023. De Disney Dream is ongeveer 57 meter hoog en biedt plaats aan vierduizend passagiers en ruim duizend bemanningsleden. Het cruiseschip kwam in 2011 in de vaart.

Aan boord bevinden zich zwembaden, kinderclubs en Disney-figuren. Een opvallende attractie is de AquaDuck. Deze wildwaterglijbaan begint op dek 12 en loopt langs de buitenkant van het schip naar dek 8.



Enkele uren

Het bezoek aan Rotterdam duurt slechts enkele uren: de Disney Dream vertrekt dinsdag omstreeks 19.30 uur naar Noorwegen. Op zaterdag 15 augustus keert het schip terug naar de Maasstad. Dronebeelden brengen het gevaarte en zijn enorme afmetingen vanuit de lucht in beeld.