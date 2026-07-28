Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disney Experiences

Reusachtig Disney-cruiseschip trekt bekijks in Rotterdam

Vandaag, 18.44 uurBeeld: Raymon Janse

VIDEO Een 339 meter lang Disney-cruiseschip heeft dinsdag veel bekijks getrokken in Rotterdam. De Disney Dream arriveerde rond 10.45 uur bij de cruiseterminal aan de Wilhelminakade. Daar stonden gigantisch veel toeschouwers. Ook op de Erasmusbrug bleven mensen stilstaan om foto's en video’s te maken.

Het is de tweede keer dat het schip Rotterdam aandoet. Het vorige bezoek was in augustus 2023. De Disney Dream is ongeveer 57 meter hoog en biedt plaats aan vierduizend passagiers en ruim duizend bemanningsleden. Het cruiseschip kwam in 2011 in de vaart.

Aan boord bevinden zich zwembaden, kinderclubs en Disney-figuren. Een opvallende attractie is de AquaDuck. Deze wildwaterglijbaan begint op dek 12 en loopt langs de buitenkant van het schip naar dek 8.

Enkele uren
Het bezoek aan Rotterdam duurt slechts enkele uren: de Disney Dream vertrekt dinsdag omstreeks 19.30 uur naar Noorwegen. Op zaterdag 15 augustus keert het schip terug naar de Maasstad. Dronebeelden brengen het gevaarte en zijn enorme afmetingen vanuit de lucht in beeld.



Meer Disney Experiences
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be