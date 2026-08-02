Beekse Bergen

Bezoeker trekt aan de bel over viezigheid in speelhal Beekse Bergen

FOTO'S Kampt de overdekte speeltuin van Beekse Bergen met een serieus schoonmaakprobleem? Foto's uit Speelland Indoor tonen dikke plukken stof en vuil rond speeltoestellen. Lampen, netten en decorstukken gaan schuil achter forse spinnenwebben. Een bezoeker stuurde de beelden naar Looopings nadat hij naar eigen zeggen zo veel stof in de lucht zag dat hij ervan moest niezen.

Speelland Indoor opende in december 2024. De overdekte speeltuin van ongeveer 2000 vierkante meter is bedoeld voor kinderen tot en met 14 jaar. De hal, met verschillende klim-, klauter- en speelzones, heeft een tropisch thema. Afgaand op de afbeeldingen laat de schoonmaak op meerdere plekken flink te wensen over.

Een woordvoerster van Beekse Bergen relativeert dat. "We vinden hygiëne uiteraard heel belangrijk", laat ze aan Looopings weten. "Daarom hebben we ook een uitgebreid onderhouds- en schoonmaakplan." Speeltoestellen, tafels en vloeren zouden dagelijks goed schoongemaakt worden, toiletten meermaals per dag.



Onmogelijk

"Het kan echter gebeuren dat aan het eind van een dag er wat zand ligt: kinderen komen vanaf het speelstrand naar binnen en nemen dan wat mee", vult de voorlichter aan. Dat is nou eenmaal "onmogelijk om constant bij te houden". Daarnaast brengt de hoogte van het gebouw - tot 7 meter - extra uitdagingen met zich mee.



"Door de constructie zijn enkele ruimtes boven en achter de speeltoestellen lastiger te bereiken", luidt de verklaring. "Dit kan komen door de hoogte, of doordat er netten en hekken voor zitten." De woordvoerster benadrukt dat hier geen bezoekers of medewerkers kunnen komen. "Vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen we deze niet zelf schoonmaken."



Gespecialiseerd bedrijf

Om deze plekken toch schoon te krijgen, wordt elk kwartaal een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. In de tussentijd kunnen hier stofplukken en spinnenwebben verschijnen, geeft de voorlichtster toe. "Maar nooit dusdanig dat het welzijn of de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers in gevaar brengt." De eerstvolgende grote schoonmaak staat gepland voor augustus.



















































