Bobbejaanland

Bobbejaanland presenteert nieuwe versie van dansshow, dit keer zonder copyrightschending

VIDEO Bobbejaanland heeft in enkele dagen tijd een nieuwe zang- en dansshow in elkaar gezet. Van begin juli tot enkele dagen geleden konden bezoekers kijken naar de muzikale voorstelling K-pop The Battle. Omdat de verhaallijn nagenoeg één op één gekopieerd was van de Netflix-film KPop Demon Hunters, kwam er een klacht binnen met betrekking tot auteursrechten.

Naar aanleiding daarvan was de productie de afgelopen dagen niet te zien. Het team achter de show heeft in de tussentijd een nieuwe versie ontwikkeld, met een andere naam, andere liedjes en een gewijzigde verhaallijn. Buitenaardse demonen komen er niet meer in voor. Wel is er een goocheltruc aan de show toegevoegd.

In plaats van K-pop The Battle wordt nu de term Music Stars The Battle gebruikt. Het verhaal gaat over een muzikale strijd tussen twee groepen: Electrix en Rockers. Zij brengen in totaal zes nummers ten gehore: Dynamite, Crazy in Love, A Million Dreams, Uptown Funk, Abracadabra en APT.



Gratis

De gratis toegankelijke voorstelling, die ruim 25 minuten duurt, wordt twee keer per dag opgevoerd in de Arena achteraan het park. Bobbejaanland spreekt over "krachtige live performances, indrukwekkende choreografieën en een sfeer die je vanaf de eerste minuut meesleept". Music Stars The Battle staat nog op het programma tot en met zondag 9 augustus.