Efteling

Efteling krijgt voor het eerst in 75 jaar een vrouw als financieel directeur

De Efteling krijgt voor het eerst een vrouwelijke financieel directeur. Joyce Schoenmaeckers treedt op maandag 5 oktober toe tot de directie van het attractiepark in Kaatsheuvel. Eerder werkte ze in verschillende bestuursfuncties bij onder meer Blauwtrustgroep, het moederbedrijf van Quion en De Hypotheker, en Moneyou van ABN AMRO.

Schoenmaeckers heeft volgens de Efteling ervaring met financieel beleid, contracten, risicomanagement, toezicht en duurzaamheid. "Het is een eer om onderdeel te worden van een sterk toekomstgerichte organisatie die haar gasten al generaties lang weet te verwonderen", laat ze weten.

"Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan verdere duurzame investeringen en een blijvende waarde voor gasten, medewerkers en stakeholders." De zoektocht naar een nieuwe financieel directeur duurde ruim een jaar. Voorganger Daan van Baarsen ging in april 2025 met pensioen, na 34 jaar bij de Efteling.



Headhuntersbureau

Vanaf oktober werd de functie tijdelijk vervuld door interim-directeur Jop Peek. Voor het vinden van een definitieve opvolger schakelde men headhuntersbureau Chasse Executive Search in. De Efteling mikte aanvankelijk op een start rond 1 augustus. Schoenmaeckers begint ruim twee maanden later.



Ze wordt verantwoordelijk voor de financiële koers en de strategische bedrijfsvoering van het bedrijf. Onder de directiepost vallen ook de afdelingen Finance & Control en Inkoop, met ongeveer vijftig medewerkers. Schoenmaeckers stapt in op een bepalend financieel moment: de winst van de Efteling daalde het afgelopen jaar met bijna 10 miljoen euro, omdat de kosten harder stegen dan de inkomsten.



Vijfkoppige directie

Aan haar de taak om het tij te keren. Met de komst van Schoenmaeckers bestaat de vijfkoppige directie verder uit algemeen directeur Fons Jurgens, park- en resortdirectrice Nicole Scheffers, commercieel en creatief directeur Koen Sanders en directeur technologie en innovatie Willem Roskam.



De Efteling streeft vandaag de dag naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de werkvloer. Uit het meest recente jaarverslag blijkt dat vrouwen 45 procent van de 146 leidinggevende functies vervullen. In het twintigkoppige managementteam is het aandeel vrouwen 35 procent. De raad van commissarissen bestaat voor 60 procent uit vrouwen.