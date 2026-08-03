Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland Belgium onthult openingsdatum van grote nieuwe attractie: maart 2027

VIDEO De grote nieuwe attractie van Plopsaland Belgium moet over iets meer dan een half jaar af zijn. Het Vlaamse attractiepark maakt vandaag de verwachte openingsdatum van de Vliegende Cinema bekend. Vanaf zaterdag 13 maart kunnen bezoekers met Maya de Bij over Europa vliegen in een gigantische panorama-vliegsimulator van de Duitse attractiebouwer Mack Rides.

Het flying theater wordt één van de blikvangers van het vernieuwde entreegebied Plopsaland Plaza, waar men ook onder meer een bowlingbaan, een spellenarcade, een vernieuwd station voor de Plopsa Express én de horecagelegenheid Grand Café realiseert. Met een kostenplaatje van 25 miljoen euro wordt het de grootste investering in het Vlaamse attractiepark ooit.

Het concept van een flying theater kennen we uit verschillende Europese parken: Europa-Park, Ferrari Land, Legoland Billund, Legoland Windsor en Futuroscope haalden eerder al zo'n attractie in huis. Verder zijn er enkele losstaande Europese attracties die gebruikmaken van het ritsysteem, waaronder This is Holland in Amsterdam.



Illusie

Bezoekers nemen plaats in een gondel die beweegt voor een immense filmkoepel. Door de synchronisatie tussen beeld en beweging ontstaat de illusie dat de inzittenden echt door de lucht vliegen. Plopsaland gebruikt de film uit de attractie in Europa-Park als basis, aangevuld met scènes opgenomen in Plopsaland Belgium en Plopsaland Ardennes.



Volgens Plopsa gaat het om "een Europese primeur binnen dit specifieke type", omdat het ritsysteem besteld werd bij Mack Rides. Die fabrikant leverde tot nu toe geen flying theaters in Europa. Bijzonder aan deze variant is dat de attractie is uitgerust met twee sets van draaibare gondels. Terwijl de ene groep instapt, hangt de andere groep voor de film. Dat moet de capaciteit verhogen.



Making-of-serie

"Intussen zijn de eerste decoratiewerken begonnen en wordt de filmkoepel in het gebouw geïnstalleerd", laat Plopsa weten. "De komende maanden worden de technische installaties, thematisering en audiovisuele elementen stap voor stap samengebracht." Geïnteresseerden kunnen de vorderingen volgen dankzij een nieuwe making-of-serie op YouTube, waarvan vandaag de eerste aflevering verschijnt.











In ruim zes minuten zien we Studio 100-oprichters Gert Verhulst en Hans Bourlon en Plopsaland-directeur Carl Lenaerts vol trots vertellen over het concept. Ook komt pretparkfotograaf Kris Van de Sande voorbij, die laat zien hoe het campagnebeeld in elkaar werd gezet. Projectleider decoratie Justine De Coninck-Alliet vertelt over de gevels waar de beleving straks achter schuilgaat.



Regisseur Dennis Bots

Daarbij komen ook enkele nieuwe ontwerpen voorbij. Een preview verraadt dat regisseur Dennis Bots is ingeschakeld om de nieuwe luchtbeelden van Plopsaland Belgium en Plopsaland Ardennes in goede banen te leiden. Hij was ook verantwoordelijk voor de film van This is Holland. Bots is geen onbekende voor Studio 100: in de loop der jaren regisseerde hij verschillende tv-series en films voor de entertainmentgigant.



In het zomerseizoen van 2027 wordt Plopsaland Plaza gratis toegankelijk. "Zo kunnen verblijfsgasten, buurtbewoners en toeristen aan de kust er 's avonds terecht voor een diner, een drankje of entertainment", zegt Plopsa daarover. De Vliegende Cinema is dan toegankelijk met een apart ticket. Er kunnen dan ook alternatieve films gedraaid worden, afkomstig uit andere flying theaters.