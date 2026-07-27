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Efteling

Foto's: dit wordt de nieuwe Sprookjesbibliotheek in de Efteling

Vandaag, 13.24 uurBeeld: @cindy_ve

FOTO'S Het nieuwste sprookje van de Efteling staat al voor een aanzienlijk deel overeind. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het attractiepark opent volgend jaar de Sprookjesbibliotheek, een nieuwe plek waar sprookjesboeken uit alle windstreken verzameld worden.

Zeven kabouters nemen er de honneurs waar voor de Sprookjessprokkelaar, die vaak op reis is. Nadat afgelopen maand begonnen werd met het neerzetten van een staalconstructie, zijn nu ook houten spanten en bakstenen muren zichtbaar.

De bibliotheek verrijst naast de oude Chinese Nachtegaal, die na de zomer afgebroken zal worden. Er komt later een kleinschalige uitbeelding van het sprookje voor terug. Ook die moet in 2027 af zijn. Verder omvat het project ook een renovatie voor de souvenirwinkel In den Ouden Marskramer.













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