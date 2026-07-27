Duinrell

Duinrell haalt bekende slogan van stal voor landelijke tv-comeback

VIDEO Duinrell verschijnt na lange tijd weer met een spotje op de landelijke televisie. Tegelijkertijd lanceert het Wassenaarse attractiepark een nieuw magazine en een vernieuwde website. Men grijpt de campagne aan om de bekende slogan "Daar kikker je van op!" opnieuw in de schijnwerpers te zetten.

De nieuwe tv-commercial duurt 25 seconden. Een jongen wordt vroeg wakker en roept: "Het is Duinrell-dag! Daar sta ik écht vroeg voor op." Vervolgens loopt hij met zijn gezelschap door het attractiepark.

In hoog tempo komen verschillende attracties voorbij. De nieuwe Kikker8baan en Drifter worden bij naam genoemd. Ook achtbaan Falcon, glijbanen in het Tikibad, vliegtuigmolen Wild Wings en waterbaan Splash komen in beeld. "Leuker en avontuurlijker dan ooit", zegt een vrouwelijke voice-over.



Sietske van Peursem

Op de achtergrond klinkt een vernieuwde versie van de bekende Duinrell-tune. Het spotje eindigt met de vertrouwde reclameleus. Eén van de rollen wordt gespeeld door actrice Sietske van Peursem. Zij is vaker te zien in TikTok- en YouTube-video's van het park.



Commercieel directeur Dolf Zwaanswijk noemt de nieuwe tv-reclame een geschikt moment om de slagzin opnieuw te gebruiken. "Die slogan verwoordt nog altijd precies het gevoel dat we onze gasten willen meegeven: voorpret vooraf, volop genieten tijdens hun bezoek en daarna nog lang nagenieten."



Grotere foto's

Naast de landelijke reclamecampagne heeft Duinrell een nieuwe officiële website in gebruik genomen. Daar kunnen bezoekers tickets en overnachtingen boeken en informatie vinden over attracties, accommodaties en andere voorzieningen. De opzet bevat grotere foto's en een aangepaste indeling.



Ook ligt er een nieuw papieren magazine klaar. De 39 pagina's tellende uitgave verschijnt op A4-formaat. Het blad bevat verhalen over het landgoed, de attracties en de glijbanen van het Tikibad. Verder staan er interviews met medewerkers in. Bezoekers kunnen bij de ingang gratis een exemplaar uit speciale bakken meenemen.