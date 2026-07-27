Disneyland Paris

Sneeuwwitje-attractie Disneyland Paris weer open na maanden onderhoud: vernieuwde finale

FOTO'S De klassieke Sneeuwwitje-attractie in Disneyland Paris gaat morgen weer open na een maandenlange renovatie. Bezoekers krijgen vanaf dinsdag 28 juli onder meer een nieuw Sneeuwwitje-figuur en een aangepaste slotscène te zien.

De darkride Blanche-Neige et les Sept Nains is sinds maandag 30 maart gesloten. Medewerkers van verschillende technische en creatieve afdelingen voerden onderhoud uit en maakten de attractie grondig schoon. De rit werd gebaseerd op de Disney-tekenfilm Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen uit 1937.

In de wachtrij zijn vloeren, muurtjes, zuilen, houtwerk en hekwerken opnieuw geschilderd. Ook werd een nieuwe kroonluchter met een bijpassend thema opgehangen. De scène in het huisje van de dwergen kreeg extra aandacht. Daar werden de wanden volledig geschuurd en opnieuw geverfd.



Nieuwe Sneeuwwitje-pop

Medewerkers schilderden ook de platforms, balken en andere houten onderdelen met de hand. De dwergenfiguren zijn opgeknapt in de werkplaatsen van Disneyland Paris. Aan het einde van de rit staat voortaan een nieuwe Sneeuwwitje-pop.



Het exemplaar is gemaakt van kunsthars en met de hand vervaardigd en beschilderd in werkplaatsen in het Franse departement Seine-et-Marne. Het uiterlijk sluit nauwer aan bij de animatiefilm. Bij het ontwerp is ook rekening gehouden met de veiligheid van medewerkers die in en rond de scène werken.



Prins

Verder is de geschilderde achtergrond van de finale uitgebreid met de prins en zijn paard. Daardoor lijkt het slot meer op het einde van de tekenfilm. Elders in de darkride zijn fluorescerende verflagen bijgewerkt, vloeren opnieuw geschilderd en lampen schoongemaakt en aangepast.



Ook bij de uitgang veranderde iets. Een uitgangsbord maakte plaats voor een handgeschilderde afbeelding van Sneeuwwitje en haar metgezellen. Na de heropening zijn bezoekers nog niet van alle bouwconstructies verlost. Aan de buitenkant blijven tot het najaar van 2026 steigers staan vanwege de renovatie van de daken in Fantasyland.



























