Europa-Park Resort

Snoeiharde kritiek op nieuw themagebied Europa-Park: 'Afgrijselijk en bijzonder teleurstellend'

AUDIO Europa-Park heeft volgens een bekende pretparkkenner een grote misser begaan met het nieuwe themagebied Monaco. Het Duitse pretpark introduceerde eerder dit jaar een themazone rond het dwergstaatje aan de Middellandse Zee, maar presentator Erwin Taets is er niet bepaald van onder de indruk. In een aflevering van zijn podcast Ochtend in Pretparkland krijgt het project er stevig van langs. "Het is afzichtelijk."

Achtbaan Silver Star hoorde voorheen bij parkdeel Frankrijk. Nu is de blikvanger officieel onderdeel van een gebied dat in het teken staat van het rijke vorstendom. De kwaliteit valt tegen, aldus Taets, die een patroon heeft ontdekt. "Al een aantal jaren is het zo dat de nieuwigheden van Europa-Park mij echt tegenvallen."

De Vlaming noemt schietdarkride Grand Prix Edventure uit 2025 als voorbeeld van "een hele, hele slechte attractie". Een jaar eerder opende een Kroatisch gebied met de achtbaan Voltron Nevera. "De coaster is fantastisch natuurlijk, maar ook Kroatië als themagebied is niet veel meer dan een pleintje. En er staat zo'n rare film in die dome, echt een hele slechte film."



Plaatsvervangende schaamte

Monaco past in hetzelfde straatje, vindt Taets. De aanpassing wordt gepresenteerd als het negentiende land in Europa-Park. "En het is afzichtelijk... Ik geloof dat daar één of andere prins uit Monaco is langsgekomen om dat ding in te zegenen. Ik zou daar met plaatsvervangende schaamte hebben gestaan."



Volgens de presentator kon het contrast tussen de rijkdom van Monaco en de goedkope uitwerking van de decors haast niet groter zijn. "Ik bedoel: dit is één van de rijkste ministaatjes van Europa. En dit ziet er echt uit als iets tijdelijks dat ze over een paar jaar gewoon weer gaan verwijderen." Taets vergelijkt de uitwerking met een wisselexpositie. "Het voelt echt als iets extreem tijdelijks."







Wat doet het hier?

Dat maakt het raar om Monaco daadwerkelijk als volwaardig themagebied op de kaart te zien staan, zegt de deskundige. "Als een nieuw land dat zo weinig om het lijf heeft." Taets somt op wat er te beleven valt: een beetje horeca, wat auto's en een aquarium dat bestaat uit schermen. "Waarbij je je afvraagt: wat doet het hier?"



Taets steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. "Nee, Monaco is echt afgrijselijk en bijzonder teleurstellend." De podcastmaker zegt aan de ene kant te hopen op een serieuze uitbreiding: een mooi themagebied, zoals België. Aan de andere kant heeft hij momenteel weinig vertrouwen in een goede afloop.



Euro-Mir

"Je wil niet hebben dat dezelfde mensen die Monaco en Grand Prix Edventure hebben gemaakt, straks België zouden vormgeven in Europa-Park." Het grootste attractiepark van Duitsland heeft nog geen uitbreiding aangekondigd voor 2027. In 2028 moet een nieuwe familieachtbaan met ruimtethema opengaan, ter vervanging van de bestaande spinning coaster Euro-Mir.