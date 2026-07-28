Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin

Medewerkers Woezel & Pip-pretpark zitten constant op hun telefoon: 'Het was gewoon niet oké'

AUDIO Hebben de medewerkers van een nieuw Woezel & Pip-pretpark in Noord-Brabant een telefoonverslaving? Daar lijkt het wel op, constateert podcastmaker Jelle Verelst. Hij bracht een bezoek aan Avonturenpark de Tovertuin en deed na afloop zijn beklag in een aflevering van de Vlaamse podcastreeks Ochtend in Pretparkland. Volgens hem zaten heel veel werknemers voortdurend op hun mobieltje. "Dit was echt bizar."

De meeste attractieparken verbieden personeelsleden om hun mobiele telefoon te gebruiken tijdens het werk. Kennelijk vormt de Tovertuin een uitzondering. Verelst vertelt hoe hij een broodje ging halen in een winkel, samen met zijn dochtertje. "Die mevrouw bedient mij vriendelijk. En nog voor ik mijn zak van de tafel heb afgenomen, is zij op haar gsm bezig."

De pretparkkenner snapt niet dat de vrouw het kind volledig negeerde en liever haar telefoon erbij pakte. "Er is niets zo klantonvriendelijk als niet op dat ogenblik nog iets zeggen tegen mijn dochter." Bovendien staat de eigenaar van het park, Van Hoorne Studios, juist bekend om de focus op hospitality.



Gastvrijheid

Directeur Michael van Hoorne laat in interviews geen kans onbenut om te benadrukken dat medewerkers getraind worden om bezoekers tijdens persoonlijke contactmomenten in de watten te leggen met uitstekende service. "Gastvrijheid moet naar mijn visie overal in verweven zitten", zei Van Hoorne bijvoorbeeld.



Podcastpresentator Verelst had vooraf ook lovende verhalen gehoord over het personeel. Groot was de verbazing dan ook toen hij merkte dat medewerkers vooral met hun telefoons bezig waren, in plaats van met het publiek. "Ik had meteen zoiets: is dit nu de extra stap die de mensen zetten in het park?"



Bootjesattractie

Wat Verelst meemaakte bij de bootjesattractie Tantes Muziekvaart spande de kroon. Hij stond een half uur te wachten, kijkend naar een medewerkster die het poortje steeds opende en sloot. "En die mevrouw laadt mensen in, gaat op een krukje zitten en pakt haar gsm. En die zit op haar gsm tot het volgende bootje toekomt. Dan legt ze haar gsm weg, gaat ze terug het poortje opendoen, zonder iets te zeggen. Stappen de mensen in, gaat ze terug op haar gsm zitten."



De Vlaming reageerde stomverbaasd. "Dat was systemisch zo, elke keer. Hoe kan dit?" Uiteindelijk passeerde hij een andere werkneemster, in het bedieningshokje. "En die zat ook gewoon de hele tijd op haar gsm! Nee, dit was echt niet oké. Het was gewoon niet oké. Dit kan je niet toelaten." Volgens Verelst was het probleem "zichtbaar in het hele park". "Dit was echt bizar. Echt bizar hè."



Verplichte schoonmaakkosten

Er is in de Tovertuin dus nog werk aan de winkel wat betreft gastvrijheid en trainingen, luidt de conclusie. Verelst was verder wel te spreken over de kwaliteit van het pretpark en het bijbehorende vakantiepark, al bekritiseert hij de extreem lange wachtrijen en de prijs-kwaliteitverhouding. Met name de verplichte schoonmaakkosten krijgen ervan langs.



Een gezin van acht personen zou in een vakantiehuisje van de Tovertuin 350 euro kwijt zijn voor alleen de schoonmaak. "Dat zijn de rijkste schoonmakers van Nederland, daar", sneert co-presentator Erwin Taets sarcastisch. "Voor 350 euro verwacht je eigenlijk dat iemand speciaal naar de Ikea gaat en een volledig nieuw interieur voor je in elkaar zet."



Tandpastasporen

Overigens was het huisje van Verelst niet goed schoon: er lagen puzzelstukken onder het bed en er zaten tandpastasporen in het badkamerkastje. Aan de lange wachttijden wordt gewerkt: de Tovertuin wil de capaciteit verhogen door volgend jaar een uitbreiding met enkele nieuwe attracties in gebruik te nemen.