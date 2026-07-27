Efteling

Influencer scheldt Efteling-medewerkster uit omdat hij niet mag blijven zitten: 'Ik maak Fata Morgana populair'

VIDEO Is de roem een bekende influencer naar het hoofd gestegen? Op TikTok is te zien hoe videomaker Aziez Sahebdin - beter bekend als Fawaka Aziez - stennis schopt in de Efteling-attractie Fata Morgana. Hij weigerde zondag uit een bootje te stappen toen het personeel daarom vroeg. De reden: zijn filmpjes zijn volgens hem de reden dat Fata Morgana goed bezocht wordt.

Sahebdin scoorde de afgelopen jaren miljoenen views op TikTok met video's uit de Efteling. Hij ging met name viral met een inmiddels vaak geparodieerde scène in Fata Morgana, waarin hij met open mond onderuitgezakt in de camera kijkt. "Ja, daar zit ik dan in het bootje, op weg naar Abu Dhabi", klinkt het. "Van Abu Dhabi gaan we naar Qatar. En van Qatar gaan we weer terug naar Nederland."

Het leverde de tiktokker heel wat volgers en aanspraak op. Gisteren leidde het echter tot een bizar conflict met Efteling-medewerkers. Sahebdin wilde blijven zitten na een rondje in de Fata Morgana, maar dat was geen optie omdat er mensen stonden te wachten. De videomaker weigerde echter op te staan. Nadat de attractie werd stilgezet, ontstond een felle discussie met een werkneemster.



Livestream op TikTok

Tegelijkertijd startte hij een livestream op TikTok, zodat zijn volgers konden meekijken. "Jij weet helemaal niks", sneerde hij naar het personeelslid. "Ik hoef niet uit te stappen." Toen de medewerkster hem wees op de wachtrij, kwam de ware aard van Sahebdin naar boven.



"Hoe komt die wachtrij? Door mij", riep hij. "Luister. Door mij komt die wachtrij. Niet door jou. Die wachtrij komt door mij, maar die wachtrij komt niet door jou. Die wachtrij komt niet door jou. Dat jullie zo populair zijn hier dat komt door mij, niet door jou." Vervolgens werd er gescholden. "Teringwijf. Wie denk je wel niet dat je bent? Ik maak jou populair, niet jij mij."



Beveiliging

De tirade bleef maar doorgaan. "Ik haal hier veel geld voor ze binnen, niet andersom. Niet andersom. Ik haal hier geld voor ze binnen, niet hun voor mij." Uiteindelijk werd de beveiliging erbij gehaald. "Wie maakt Fata Morgana populair? Ik maak Fata Morgana populair. En niet zo'n medewerker hier. Ik word gewoon een beetje onheus bejegend hier."



De brutale tiktokker is er heilig van overtuigd dat de attractie dankzij hem een succes is. "Ze moeten blij wezen dat ik ervoor zorg dat Fata Morgana draait. Want sinds ik in het bootje zat zijn er mensen gekomen hier. Zo kan je het ook zien." Even later herhaalde hij zijn boodschap. "Ik zorg er voor dat Fata Morgana draait. En niet hun."



230 mensen geblokkeerd

Hij hoefde het park na een gesprek met twee beveiligers niet te verlaten. In een ander filmpje is te zien hoe Sahebdin is neergestreken in Bäckerei Krümel, op een steenworp afstand van Fata Morgana. Daar besloot hij te reageren op verschillende TikTok-commentaren. Hij liet los dat hij al 230 mensen geblokkeerd heeft vanwege negatieve berichten.



Ook gaf hij aan de attractie in kwestie voorlopig te mijden. "Ik kom voorlopig niet naar de Fata Morgana. Want ik merk gewoon de laatste tijd dat mensen die daar werken elke keer het niet prettig vinden als ik daar ben. Kan ook haat zijn." Sahebdin suggereert dat werknemers jaloers zijn omdat zij niet mogen filmen en hij wel.



Nul volgertjes

Eenmaal thuis gaf hij toe dat hij de medewerkster tijdens het discussiëren heeft uitgescholden. "Er is gescholden, klopt, heb ik gedaan. Maar wat wil je nou komen praten hier?" Hij benadrukte daarbij dat degene die dat op TikTok aankaartte wat hem betreft geen recht van spreken heeft, vanwege zijn geringe aantal volgers. "Met je nul, nul, nul volgertjes."