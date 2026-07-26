Puy du Fou España

Spaans themapark Puy du Fou sluit poorten vanwege verwoestende bosbranden

Een bekend Spaans themapark blijft tot nader order dicht omdat de regio wordt geteisterd door hevige bosbranden. Puy du Fou España, gelegen nabij Toledo, ontving vandaag geen bezoekers. Ook de avondvoorstelling El Sueño de Toledo ging niet door. Wie al kaartjes had gekocht, wordt per e-mail benaderd.

Op maandag 27 en dinsdag 28 juli zou het park sowieso gesloten blijven. Op dit moment vermeldt de officiële website ook sluitingsdagen op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 juli. Eigenlijk had de Spaanse vestiging van Puy du Fou op die dagen open moeten zijn van 11.00 tot 22.00 uur.

Om 22.30 uur stond de grote openluchtshow El Sueño de Toledo op het programma. "Omdat de door de branden aangetaste luchtkwaliteit niet is verbeterd en om de veiligheid van onze bezoekers en parkteams te waarborgen, annuleren we de opening van het park van vandaag en de voorstelling van vanavond", meldt het park vandaag op social media.



Madrid

Grote delen van de provincie Toledo liggen onder rook van bosbranden in de Sierra Oeste bij Madrid en rond Burgohondo, in de provincie Ávila. De regionale brandbestrijdingsdienst waarschuwt voor een forse hoeveelheid rook en een verminderde luchtkwaliteit.



Inwoners krijgen het advies om zware inspanningen in de buitenlucht te vermijden en ramen en deuren bij veel rook gesloten te houden. Het stadsbestuur benadrukt dat er in Toledo zelf geen direct gevaar door de vlammen is.



Evacuatiebevel

De gelijknamige provincie werd dit weekend opgenomen in de nationale noodsituatie voor de bosbranden. Meer dan tien gemeentes in de provincie kregen een evacuatiebevel. Zondagochtend waren daar naar schatting vijfduizend mensen geëvacueerd.