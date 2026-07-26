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Looopings

Nieuw Looopings-souvenir op laatste dag Tilburgse kermis: speciale pet

Vandaag, 16.37 uur

FOTO'S Looopings lanceert een nieuw souvenir op de laatste dag van de Tilburgse kermis. Bezoekers van de grootste kermis van de Benelux kunnen vandaag voor het eerst een speciale Looopings-pet aanschaffen. Het item is exclusief verkrijgbaar bij de kraam van merchandisepartner Pretparkwinkel.nl.

Die bevindt zich op de Spoorlaan, tussen de thrillrides Jester en Phantom. Eén cap kost 17,50 euro. Het gaat om een uniseks model voor volwassenen, gemaakt van 100 procent katoen, met een geborduurd Looopings-logo erop.

Op dit moment worden de petten nog niet op internet verkocht. De online verkoop volgt later. Wie het item nu wil bemachtigen, kan zich melden op het kermisterrein. De Tilburgse kermis is op de tiende en laatste dag geopend tot 00.00 uur.





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