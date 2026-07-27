Pairi Daiza

Lazy river dwars door grootste tropische kas ter wereld: Pairi Daiza test nieuwe waterattractie

FOTO'S De gigantische tropische kas in de Belgische dierentuin Pairi Daiza is nog niet helemaal af. Over een tijdje wordt het ook mogelijk om in badkleding door de uitgestrekte serre Edenya te dobberen, dankzij een heuse lazy river. De eerste tests met de toekomstige waterattractie zijn inmiddels gestart.

Door de waterbaan stroomt sinds kort helder zwembadwater. Eerder stond het water in de geul nog stil, maar inmiddels zijn de pompen in gebruik genomen. Die zorgen op verschillende plekken voor zichtbare stroomversnellingen. Ook de chloorlucht is duidelijk waarneembaar.

De lazy river wordt onderdeel van een groot waterpark naast Edenya, dat momenteel in aanbouw is. Badgasten kunnen zich straks al zwemmend of liggend door de stroming laten meevoeren. Onderweg passeren ze verschillende dierenverblijven en aquaria, zichtbaar achter grote ruiten.



Waterglijbanen

De lazy river begint en eindigt in het nieuwe waterpark, maar het parcours loopt door Edenya heen. Afgelopen voorjaar werd gestart met het opbouwen van de waterglijbanen, nadat de onderdelen geruime tijd klaarlagen op het terrein van het dierenpark.



Met het project is meer dan 100 miljoen euro gemoeid. De Waalse overheid zou aanvankelijk een investeringssubsidie van 11,5 miljoen euro verstrekken. Daar ontstond commotie over, waarna het management van Pairi Daiza besloot af te zien van het overheidsgeld.































































