Spelen bij Beelen

Nieuw pretpark Spelen bij Beelen op zondagochtend dicht, zodat bezoekers naar de kerk kunnen gaan

Wie vanochtend voor de poort stond bij het nieuwe Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen, kwam van een koude kermis thuis. De regionale trekpleister zal op zondagochtend stevast gesloten blijven. Op die manier wil eigenaar Wim Beelen, zelf uitgesproken christelijk, zijn publiek de kans geven om naar de kerk te gaan.

"Op zondagochtend zal het pretpark dicht zijn, want ik ga zelf naar de kerk en dat gun ik iedereen", vertelde hij eerder in een interview. "Dus op zondag gaan we pas 's middags open." Spelen bij Beelen is de komende weken in principe dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Zondagen vormen de uitzondering.

Dan zijn spelende kinderen pas vanaf 13.30 uur welkom. Het park werkt met tijdvakken: geïnteresseerden moeten kiezen of ze langskomen tussen 10.00 en 13.00 uur, tussen 13.30 en 16.30 uur of tussen 17.00 en 20.00 uur. Het eerste tijdslot wordt op de zondag dus overgeslagen.



Bijbelverhaal

Bezoekers zullen over een tijdje waarschijnlijk meer gaan merken van de christelijke inslag van naamgever Beelen. Het is de bedoeling om in september een nagebouwde Ark van Noach tijdelijk te laten aanmeren bij het park, een 122 meter lang schip dat de pretparkbaas vorig jaar op de kop tikte. Daarmee wil hij Nederland kennis laten maken met het Bijbelverhaal over Noach en de zondvloed.