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Disneyland Paris

Disneyland Paris komt Ieren tegemoet met aanpassing in It's a Small World

Vandaag, 17.00 uurBeeld: @DLPReport, @dlptipsforirish

VIDEO Disneyland Paris heeft de iconische attractie It's a Small World aangepast. Speciaal voor Ierse bezoekers zijn bij het begin en het einde van de vaartocht nieuwe borden toegevoegd. Opvarenden worden daar traditiegetrouw welkom geheten en uitgezwaaid in een heleboel verschillende talen.

Tot nu toe ontbraken daar leuzen in het Iers. Daar is verandering in gekomen. Naast termen als Bienvenue, Welcome, Bienvenidos, Willkommen, Benvenuti en Xin Chào zien we nu ook "Fáilte!": Iers voor "Welkom!".

De vaartocht eindigt voortaan niet alleen met bekende kreten als Au Revoir, Good-Bye, Adeus, Arrivederci, Adiós en Auf Wiedersehen, maar ook met "Slán go fóill!". Dat betekent "Tot de volgende keer!" in het Iers. Overigens zaten de Nederlandse welkomst- en afscheidsgroeten al in de attractie.

Lobbycampagne
Vermoedelijk heeft een lobbycampagne van een Disney-fan uit Ierland bijgedragen aan de recente toevoeging. Stuart McHugh uit Dublin voerde namens zijn fanpagina DLP Tips For Irish al een tijdje actie om Ierland vertegenwoordigd te krijgen in dit gedeelte van de attractie.

Een video waarin de toevoegingen worden getoond, leverde op Instagram duizenden likes en vele honderden lyrische reacties van Ieren op. Eén van de likes komt van Christophe Murphy, de algemeen directeur van Disneyland Paris.



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