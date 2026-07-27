Efteling

Nieuw decorstuk bij Efteling-attractie Hooghmoed knipoogt naar achtergrondverhaal

FOTO'S De Efteling heeft een nieuw decorstuk neergezet bij de pas geopende familieattractie Hooghmoed. In de wachtrij voor de vrijevaltorens staat sinds afgelopen week een groot penningenbord. Het is een verwijzing naar hoe mijnwerkers vroeger hun aanwezigheid registreerden.

Elke mijnwerker had een genummerde metalen penning. Bleef een penning hangen terwijl iemand niet terugkeerde, dan wist men direct welke mijnwerker nog ondergronds was. Een vergelijkbaar bord is te vinden in het entreeportaal van de wachtrij voor de nabijgelegen dive coaster Baron 1898.

Het verhaal achter Hooghmoed draait om een goudsmelterij, waarbij de bezoekers optreden als schoorsteenvegers. Dankzij de nieuwe thematische knipoog kunnen ook zij dus als het ware de administratie bijhouden. De kolommen - Ochtend, Middag en Avond - suggereren dat gewerkt wordt met drie verschillende diensten.















