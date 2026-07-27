Europa-Park Resort

Europa-Park-achtbaan verschijnt als modeltrein voor thuis

FOTO'S Een nieuwe treinset van de bekende modeltreinfabrikant Märklin is gebaseerd op een achtbaan in het Duitse Europa-Park. De firma ontwikkelde een starterspakket dat in het teken staat van de Alpenexpress, de powered coaster in het grootste pretpark van Duitsland. Het vierdelige treintje krijgt een adviesprijs van 179,99 euro.

De set bestaat uit een bruine locomotief en drie open goederenwagens, uitgevoerd in de stijl van de achtbaantrein. Het H0-model - gebouwd op schaal 1:87 - heeft een totale lengte van 45,3 centimeter. De locomotief, voorzien van een digitale decoder, wordt op één as aangedreven.

Kopers krijgen meer dan 3 meter aan transparante rails. Met 56 bouwstenen en twaalf adapters kan een verhoogde baan met stijgingen en afdalingen worden gemaakt. Zo krijgt het modelspoor een achtbaangehalte. Een basisstation, stroomvoorziening en draadloze infraroodcontroller zitten eveneens in de doos.



September

De startset met artikelnummer 29030 moet in september verschijnen. Het product is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. De echte Alpenexpress staat in het Oostenrijkse themagebied van Europa-Park. Het was in 1984 de eerste rollercoaster van het attractiepark.



In juni 2023 raakte de baan zwaar beschadigd door een grote brand, die ook delen van de naastgelegen Tiroler Wildwasserbahn in de as legde. In april 2024 vond de opening van de nieuwe Alpenexpress plaats. Sinds de herbouw rijdt de trein niet meer door een kunstmatige grot, maar door een rotsachtig landschap met kloven.







