Efteling

Efteling opent Sprookjesbos de komende weken een uur eerder, maar alleen voor Grand Hotel-gasten

Wie blijft slapen in het Efteling Grand Hotel, kan de komende weken door een leeg Sprookjesbos heen wandelen. Gasten van de meest luxe Efteling-accommodatie krijgen de kans om het bos te betreden vanaf 08.30 uur. Dat is een uur eerder dan andere verblijfsgasten en zelfs anderhalf uur eerder dan het reguliere publiek.

Speciaal voor logees van het Efteling Grand Hotel is vorig jaar een aparte Sprookjesbos-ingang aangelegd ter hoogte van De Prinses op de Erwt. Die kan gebruikt worden om 's ochtends vroeg toegang te krijgen tot het bos. De reguliere poorten - de Heksenpoort, de Soldatenpoort en de Jagerspoort - zijn dan nog dicht.

De Efteling opent in de zomervakantie dagelijks om 10.00 uur. Vanaf 09.30 uur mogen alle verblijfsgasten, dus ook de personen die slapen in het Wonder Hotel, Bosrijk en Loonsche Land, een deel van de attracties al ontdekken. Daar hoort ook het Sprookjesbos bij. Grand Hotel-gasten hebben dus nog een extra streepje voor.



Regeling

De Efteling stelt het Sprookjesbos vaker exclusief eerder open voor bezoekers van het Efteling Grand Hotel, maar tot nu toe alleen tijdens de drukste vakantieperiodes. Het betreft geen vast onderdeel van een overnachting, maar een onaangekondigd extraatje. Dit keer geldt de regeling van zaterdag 25 juli tot en met zondag 30 augustus.



Een dag later, op maandag 31 augustus, verandert er juist iets voor bezoekers die overnachten in Bosrijk en Loonsche Land. Zij kunnen dan tijdelijk geen gebruik meer maken van de speciale ingang voor verblijfsgasten. Het looppad vanaf de Eftelingsestraat naar het Huis van de Vijf Zintuigen wordt afgesloten, waardoor een omleiding via de Kinkenpolder nodig is.



Nieuwe lanceerachtbaan

Bewegwijzering wijst de juiste route. De maatregel hangt samen met de sanering van de oude vuilstort achter het Efteling Theater, op de plek waar in 2029 een nieuwe lanceerachtbaan moet verrijzen. Naar verwachting duurt de situatie tot eind december.



Tegelijkertijd werkt de Efteling aan een nieuwe, permanente entree voor Bosrijk en Loonsche Land. Die komt centraler te liggen dan de huidige ingang, zodat bezoekers van beide vakantieparken uiteindelijk een kortere looproute naar het attractiepark krijgen.