Walibi Holland

Walibi Holland introduceert nieuw personage in zomershow: Atlas

VIDEO Atlas is de naam van een nieuw personage in Walibi Holland. Het vrouwelijke karakter wordt gepresenteerd als de beste vriendin van de bekende kangoeroe. Ze is lang op reis geweest, maar speciaal voor de zomer keert ze terug naar het pretpark. Daar viert ze een feestje tijdens een nieuw evenement op vijf zaterdagen.

Onder de noemer Zomerse Zaterdagen presenteert het attractiepark een nieuwe familieshow op het podium bij het reuzenrad: Walibi & Friends. Naast Atlas introduceert men ook een groepje vrienden én een influencer die Nino heet. Hij dreigt roet in het eten te gooien als hij in een kist wil kijken waar Walibi een verrassing in heeft verstopt.

Na lang aandringen en veel dansen en zingen is de kangoeroe bereid om te laten zien wat erin zit: een koptelefoon, waarmee de mascotte 's avonds diskjockey kan spelen. Walibi & Friends is op de Zomerse Zaterdagen te zien om 14.30 en 16.30 uur. In eerdere producties had Walibi een andere beste vriendin: Kiran. Zij lijkt aan de kant geschoven te zijn.



Personeelstekort

Walibi Holland blijft op de vijf zaterdagen open tot 22.00 uur, maar veel attracties zijn dicht of sluiten eerder. Afgelopen zaterdag waren G-Force, Splash Battle, Skydiver, Wind Seekers, Pavillon de Thé en Walibi's Shuttle bijvoorbeeld de hele dag buiten gebruik, vanwege technische problemen of personeelstekorten. Wildwaterbaan El Rio Grande sloot om 19.00 uur.



Een half uur later konden bezoekers ook geen ritje meer maken in La Grande Roue, Walibi Express, Merrie Go'Round, Crazy River en Drako. Daarnaast bleven de luiken van de meeste horecapunten de hele dag dicht. Ter compensatie was wel gezorgd voor twee externe kraampjes met broodjes kroket en bubbelthee.