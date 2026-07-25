Plopsaland Resort Belgium

Nieuw souvenir: Plopsaland vraagt 3 euro voor biljet van 0 euro

FOTO'S Bezoekers van Plopsaland Belgium kunnen voortaan 3 euro neertellen voor een bankbiljet met een opgedrukte waarde van 0 euro. Het Belgische pretpark in De Panne heeft een eigen souvenirbankbiljet uitgebracht. Eerder werden al speciale souvenirmunten geïntroduceerd.

Het paarse briefje komt uit een nieuwe automaat buiten de grote Plopsaland Shop. Die staat pal naast de automaat met verzamelmunten. Op de voorkant zijn verschillende figuren van Studio 100 afgebeeld. De achterzijde toont Europese bezienswaardigheden, waaronder het Colosseum in Rome en Manneken Pis in Brussel.

Het souvenir lijkt op echt geld. Zo zijn een watermerk, een veiligheidsdraad en een hologram aangebracht. Betalen kan er niet mee: de nominale waarde bedraagt daadwerkelijk 0 euro. Plopsaland is niet het eerste attractiepark met zo'n curiositeit. Onder meer Slagharen, Movie Park en Europa-Park gingen Plopsa voor.







