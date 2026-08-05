Spelen bij Beelen

Spelen bij Beelen heropent klimbeleving Spider City: 25 euro voor anderhalf uur klimmen

VIDEO Het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen voegt komend weekend een beleving toe. Vanaf zaterdag 8 augustus is het mogelijk om tegen betaling te komen klimmen bij Gigi's Klim World. Dat is de nieuwe naam van Spider City, dat in het verleden al enkele maanden geopend was.

Spider City opende in 2023 als het eerste toegankelijke onderdeel van Attractiepark Rotterdam van Hennie van der Most, later hernoemd naar Rivoli Rotterdam. Bezoekers konden er "klimmen, zweven en vliegen" met behulp van een zekeringssysteem en speciale handschoenen met klittenband.

Na een ruzie over de huurkosten tussen Van der Most en Spider City-eigenaar Ernst-Jan Swarte gingen de deuren dicht. De klimtoestellen bleven jarenlang ongebruikt staan. Na een grote schoonmaak en een opknapbeurt zijn bezoekers weer welkom, dit keer onder de merknaam Gigi's Klim World.



Touwbruggen

Volgens het speelpark is het concept "geschikt voor kinderen die van klimmen, klauteren en avontuur houden". "In deze spectaculaire indoor klimwereld kunnen kinderen klimmen, klauteren en op avontuur gaan tussen touwbruggen, netten en uitdagende klimparcoursen", staat op de officiële website.



De online ticketverkoop op de website van Spelen bij Beelen is inmiddels gestart. Er wordt voorlopig gewerkt met tijdvakken van anderhalf uur, tussen 11.00 en 17.00 uur. Men vraagt 25 euro voor negentig minuten klimmen. De overdekte klimwereld is niet inbegrepen bij reguliere tickets voor Spelen bij Beelen. ■