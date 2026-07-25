Efteling

Leverancier van Efteling-pyjama's en Efteling-beddengoed stopt onverwachts

FOTO'S Een Nederlands beddengoedmerk dat vorig jaar nog een Efteling-collectie lanceerde, gaat ermee stoppen. De firma Snurk neemt na bijna twintig jaar onverwachts afscheid. Oprichters Peggy van Neer en Erik van Loo willen het bedrijf niet verkopen, maar zelf afbouwen.

De ondernemers benadrukken dat financiële problemen niet de aanleiding zijn. "Want het gaat goed: we hebben trouwe klanten, fijne medewerkers en de Efteling-collab was een hoogtepunt", schrijven ze in een verklaring. Na jaren "vol gas vlammen en ondernemen" vinden ze het tijd voor iets anders. Eerst willen ze rust nemen.

Snurk ontwierp in 2025 samen met de Efteling beddengoed, pyjama's en vrijetijdskleding voor kinderen en volwassenen, met zes prints gebaseerd op Droomvlucht, de Python, Draak Lichtgeraakt, De Indische Waterlelies, De Rode Schoentjes en Symbolica.



Efteling Grand Hotel

De producten verschenen bij de opening van het Efteling Grand Hotel. Ze werden verkocht via de webshop van Snurk en in hotelboetiek Sens. Ook vóór de samenwerking richtte Snurk zich al op achtbaanfans. Het bedrijf bracht in 2022 een dekbedovertrek uit waarop een rollercoaster was afgebeeld. Wie onder het dekbed lag, leek plaats te nemen in een achtbaankarretje.



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