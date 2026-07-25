Spelen bij Beelen

Oud reuzenrad Walibi Belgium is na tien jaar weer open, dit keer in Rotterdam

VIDEO Het oude reuzenrad uit Walibi Belgium is voor het eerst in tien jaar tijd weer geopend voor publiek, maar niet in België. De 45 meter hoge attractie werd eind 2016 gesloten, om enkele jaren later opgebouwd te worden in Rotterdam. Daar bleef de constructie jarenlang onaangeroerd staan. Hennie van der Most, die in de Maasstad een eigen pretpark wilde opzetten, kreeg het niet voor elkaar om het rad door de keuring te krijgen.

Zijn opvolger Wim Beelen lukte dat in enkele weken tijd wel, naar eigen zeggen dankzij een investering van vele honderdduizenden euro's. Beelen hernoemde het park naar Spelen bij Beelen. De opening vond afgelopen dinsdag plaats. Vanaf vandaag, zaterdag 25 juli, is ook dé blikvanger klaar voor gebruik.

Na groen licht van keuringsinstantie TÜV Nord kunnen bezoekers nu plaatsnemen in het reuzenrad Beelen Eye, zoals de attractie is gedoopt. Aanvankelijk telde het rad veertig open gondels. Van der Most haalde de helft van de bakjes eerder al weg. Verder is op beelden te zien dat een ingrijpende schilderbeurt nog niet helemaal afgerond is.



15 euro voor volwassenen

Tot 1 september is een ritje in het rad inbegrepen bij een regulier toegangskaartje. De entreeprijs bedraagt 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Later zal voor Beelen Eye een aparte entreeprijs gevraagd worden. Men rekent op veel animo van toeristen. De inkomsten moeten de rest van het park financieren.



Verder droomt ondernemer Beelen ervan om het oude rad, dat in 1979 werd gefabriceerd door de Limburgse firma Vekoma, op termijn te vervangen door een volledig nieuw exemplaar met gesloten gondels. Het is nog niet duidelijk welke leverancier daarvoor ingeschakeld moet worden.