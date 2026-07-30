Dolfinarium

Dolfinarium opent binnenspeeltuin later dan gepland: onderdelen te laat geleverd

VIDEO De nieuwe binnenspeeltuin van het Dolfinarium in Harderwijk gaat later open dan gepland. Bij de aankondiging in april werd gemeld dat de overdekte speelwereld Atlantis in juli af moest zijn. Inmiddels is duidelijk dat die deadline niet gehaald gaat worden. Het park werkt nu toe naar een opening in augustus.

Atlantis wordt een speelparadijs van zo'n 1250 vierkante meter, met uiteenlopende speelelementen. De maximale hoogte bedraagt 7,4 meter. Eerder waren op deze plek een theaterzaal en een evenementenlocatie te vinden. Het gaat om een investering van ruim 1 miljoen euro.

"Een deel van de onderdelen is vanuit Azië per container aangevoerd", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Enkele zendingen zijn later aangekomen dan oorspronkelijk gepland. Daardoor kon de montage van bepaalde onderdelen pas later beginnen." Er wordt dagelijks hard gewerkt om het project zo snel mogelijk af te ronden, benadrukt de voorlichter.



Geen concessies

"Tegelijkertijd willen we geen concessies doen aan de kwaliteit en veiligheid om alleen een bepaalde datum te halen." Via social media worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden. "Op dit moment mikken we op een opening in de eerste helft van augustus." Zodra de laatste werkzaamheden en controles definitief zijn ingepland, volgt de exacte datum.