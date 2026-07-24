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Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Nieuwe thrillride in Fries pretpark is niet geschikt voor bezoekers met een zwakke maag

Gisteren, 22.41 uur

VIDEO Het Friese pretpark Duinen Zathe opent komend weekend een nieuwe attractie: de Impactor. Het gaat om een kleine uitvoering van een frisbee, gefabriceerd door het Italiaanse bedrijf I.E. Park. Eigenlijk had de 10 meter hoge toevoeging al begin april af moeten zijn.

Het productie- en keuringsproces liep echter forse vertraging op. Bijna vier maanden later dan gepland kunnen waaghalzen alsnog een ritje maken. De thrillride is bedoeld voor bezoekers met stalen zenuwen.

Passagiers zwaaien al tollend 120 graden heen en weer, zittend in een gondel met naar buiten gekeerde zitplaatsen. De minimumlengte bedraagt 115 centimeter. Verder geldt een maximum van 180 centimeter.

Acht nieuwe attracties
Inmiddels is het benodigde keuringscertificaat van keuringsinstantie TÜV binnen, waardoor Duinen Zathe eindelijk mensen kan toelaten in de attractie. Het park blijft tot eind augustus dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Impactor is één van acht nieuwe attracties dit jaar.



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