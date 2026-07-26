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Walibi Holland

In Walibi Holland treedt deze zomer een bijzondere dj op: niemand minder dan Walibi zelf

Gisteren, 19.27 uur

VIDEO Niemand minder dan kangoeroe Walibi zelf treedt deze zomer op als diskjockey in Walibi Holland. De vrolijke parkmascotte neemt plaats achter de draaitafels tijdens een nieuwe avondshow op vijf zaterdagen in de zomervakantie.

Walibi blijft op 25 juli en 1, 8, 15 en 22 augustus geopend tot 22.00 uur. Om 21.45 uur wordt ter afsluiting een zang- en dansshow vertoond op het hoofdpodium bij reuzenrad La Grande Roue: Summer Beats. De finale bestaat uit een vuurwerkspektakel.

Tijdens het dansgedeelte slingert Walibi onder meer Tranquilo van Jan Smit, Uptown Funk van Bruno Mars, Conga van Gloria Estefan en We Are Family van Sister Sledge. Ook bijzonder is een speciale versie van de zomerhit Baila de Gasolina van Effe Serieus, waarbij de coupletten vervangen zijn door Walibi-attracties.

Lekkergaan
Vanwege het vuurwerk is het rad zelf vanaf 19.30 uur dicht. Walibi heeft dit jaar twee verschillende zomerevenementen. Op de woensdagen in de zomerperiode staat - net als voorgaande jaren - Lekkergaan op het programma, met een parade en een echte dj. Ook dan sluiten de poorten om 22.00 uur.



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