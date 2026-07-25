Dolfinarium

Omroepbaas en presentator Jan Slagter roept Nederlanders op om Dolfinarium te mijden: 'Ga er niet naartoe'

Omroepbaas Jan Slagter vindt dat Nederlanders het Dolfinarium in Harderwijk massaal zouden moeten mijden. Dat vertelde hij deze week in een uitzending van De Oranjezomer, de SBS-talkshow met Hélène Hendriks. De presentatrice wilde van haar gast weten of Nederland het voorbeeld van België zou moeten volgen.

Daar heeft de overheid besloten dat het dolfinarium in Brugge in 2037 dicht moet. "Ja, ik vind van wel", reageerde Slagter. "Ik ben er vroeger ook met mijn kinderen geweest, want dat was heel gebruikelijk, dat je met je kinderen naar het Dolfinarium ging in Harderwijk. Maar als je er goed over nadenkt en als je ziet hoe die beesten eraan toe zijn, in betonnen bassins..."

Volgens de oprichter van Omroep Max kunnen de praktijken van het Gelderse zeedierenpark vandaag de dag niet meer door de beugel. "Er wordt van alles met die beesten gedaan. Ze moeten kunstjes doen voor heel veel mensen." Terecht dus dat België het houden van dolfijnen in gevangenschap een halt toeroept, aldus Slagter. "Ik juich dat van harte toe."



Betonnen zwembad

Hendriks wierp tegen dat het Nederlandse Dolfinarium momenteel wel een transitie doormaakt, waarbij de nadruk meer op educatie komt te liggen dan op "domme kunstjes". Slagter raakte niet overtuigd. "Die beesten hebben de ruimte nodig, die horen niet in een betonnen zwembad rondjes te draaien."



De omroepman benadrukte dat de parken in Harderwijk en Brugge eigendom zijn van een Spaanse partij. In Spanje heeft men een ander beeld van dierenwelzijn, meent Slagter, die wees op subsidies voor stierenvechten. Hij hoopt dat mensen het Dolfinarium voortaan links laten liggen. "Ik zou tegen iedereen willen zeggen: ga er niet meer naartoe, dan sluit het vanzelf."



PowNed

Ook medegast Rutger Castricum, bekend van omroep PowNed, laat zijn kinderen niet meer naar traditionele dierentuinen gaan, zo legde hij uit. "Ik ga er ook gewoon niet heen. Dan ga je dus staan kijken naar dieren die achter een hek zitten." Hij prees wel Safaripark Beekse Bergen, waar de bewoners meer ruimte hebben. "Vind ik toch net even iets anders."